di Marco Ribechi (Foto Fabio Falcioni)

Flavio Insinna fa capolino dal palco di Musicultura per salutare gli spettatori maceratesi. È stata una visita molto gradita seppur breve quella di Flavio Insinna a Macerata, nella notte di presentazione degli otto finalisti al pubblico di casa. «La musica salva il mondo» ha detto il conduittore che ha poi augurato ai finalisti, quello di essere felici. Con lui Carolina Di Domenico: «Ben vengano manifestazioni come questa – ha detto dichiarato – che permettono ai ragazzi di misurarsi con il mondo della musica».

Una serata molto importante quella di ieri che, come ogni anno, ha visto la partecipazione di tantissimi maceratesi curiosi di scoprire i pezzi che finora erano stati suonati dal vivo solo alle Audizioni e alle ultime selezioni nel teatro di Recanati. Infatti, proprio gli spettatori che affolleranno lo Sferisterio il prossimo 23 e 24 giugno, avranno il compito di decidere chi sarà il prescelto per il premio di 20mila euro messo in palio dal main sponsor Banca Macerata. Venerdì e Sabato tutti e otto gli artisti giunti fino alla fase finale avranno l’opportunità di suonare per ben due serate consecutive nel tempio della lirica affinando così i vari sound e creando maggiore empatia con gli spettatori.

Ieri, invece, i cantanti quasi tutti giovanissimi, hanno potuto raccontarsi con più calma al microfono di John Vignola e presentare così non solo il pezzo che porteranno alle finali ma anche un secondo brano, dando quindi agli spettatori presenti la possibilità di conoscere un po’ più a fondo il loro percorso artistico. Grandi applausi di incoraggiamento da parte del pubblico che per la terza volta consecutiva, dopo il concerto di Ron e la serata dedicata a Lucio Battisti, ha potuto fruire del concerto in piazza della Libertà, normalmente adibita a parcheggio. Nel mezzo della serata anche una piccola sorpresa inaspettata: la comparsata dell’attore e conduttore televisivo Flavio Insinna noto in particolare per i tanti “pacchi” rifilati agli italiani durante la trasmissione Affari Tuoi. Giunto da pochissimo in città è quindi salito in scena insieme alla conduttrice radiofonica Carolina Di Domenico, testimoniando la grande soddisfazione per l’imminente presentazione delle due serate finali.

Nella giornata di oggi in piazza della Libertà sarà dedicata a Lucio Dalla e Lucio Battisti. Qui infatti, con la partecipazione dei passanti, ogni ora saranno intonati i brani più rappresentativi dei due artisti che hanno fatto la storia del cantautorato italiano. Nel pomeriggio invece alle 18 nel cortile del palazzo comunale si ripercorrerà la carriera di Franco Califano mentre alle 18.45 nel cortile del palazzo Buonaccorsi andrà in scena lo spettacolo Fio Azul del Collettivo Rosario.