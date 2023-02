MACERATA - La kermesse che durerà 10 giorni è partita ieri sera al teatro Lauro Rossi. Proseguirà questa sera. Diretta anche sulla pagina Facebook di Cronache Maceratesi

Audizioni live dei 65 artisti in gara al Festival della Canzone popolare e d’Autoredal 24 febbraio al 5 marzo dieci serate di musica e canzoni al Lauro Rossi di Macerata (dirette video anche sulla pagina Facebook di Cronache Maceratesi).

Musicultura, iniziate le audizioni live con la prima serata sold out al teatro Lauro Rossi di Macerata, ieri. I Santamarea hanno conquistano il Premio del pubblico Targa Banca Macerata Attesi alle audizioni live: Morgan, Fabrizio Bosso con Julian Oliver Mazzariello, Elisa Ridolfi e Margherita Vicario. Apertura ieri per la kermesse musicale di dieci giorni consecutivi, l’assessore al Turismo e Grandi eventi del Comune, Riccardo Sacchi, ha fatto gli auguri ai concorrenti. I Santamarea, tra le prime quattro nuove proposte che si sono esibite nella serata inaugurale hanno conquistato il favore del folto pubblico presente al Lauro Rossi e di quello collegato alle dirette streaming dei social con i brani: “Tornado” e “Santamarea”.

Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e il presidente della Banca Macerata Ferdinando Cavallini hanno consegnato il Premio del pubblico Targa Banca Macerata alla band palermitana, composta dai tre fratelli Gelardi e da una loro amica: Francesco Gelardi alla chitarra, Michele Gelardi alla batteria e alle percussioni, Noemi Orlando al basso e Stefano Gelardi, voce e penna del gruppo.

«Il progetto artistico dei Santamarea nasce nel 2020 dal vociare cadenzato della vucciria di Palermo, si contamina nei festival estivi della metropoli palermitana e si tuffa nelle acque azzurre dell’isola – si legge in una nota di Musicultura -. Nella produzione offerta dalla band siciliana, la vocazione teatrale e cantautorale dei testi incontra l’energia degli strumenti elettrici e dei colpi di grancassa per dare vita ad una ricerca artistica polarizzata tra un profano senso del sacro e un gioviale divertimento». Atteso ospite della serata inaugurale il giornalista e critico musicale di Rai Radio1, John Vignola, che, in veste di conduttore della sua seguitissima trasmissione radiofonica “La nota del giorno”, partendo dal triste anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, ha trasportato il pubblico in un viaggio storico tra le canzoni contro la guerra.

A sorpresa per il pubblico di Musicultura l’esibizione della cantautrice scrittrice e performer teatrale nonché componente della giuria delle audizioni live del festival, Roberta Giallo. Applauditissima, si è esibita con la sua canzone “Cinque schiaffi e una carezza” la stessa con la quale esattamente dieci anni fa aveva partecipato alle Audizioni live del Festival, conquistando gli apprezzamenti del fondatore e storico direttore artistico di Musicultura, Piero Cesanelli.

A ricordare la figura di Maurizio Costanzo appena scomparso, il toccante tributo del direttore artistico del festival Ezio Nannipieri che ne ha omaggiato la memoria con la lettura del testo della meravigliosa canzone “Se telefonando” scritta da Costanzo per Mina.

Sul palco, tra folk e rock, tradizione popolare e improvvisazione, si sono esibiti i primi artisti marchigiani in gara per il 2023: i Folkantina di Ancona con i brani “La canzone del vi” e “Sebbene”. I Folkantina nascono nel 2009 e contano fin dagli esordi ben nove elementi all’interno del gruppo. Si sono esibiti in più di 160 concerti, su palchi piccoli e grandi. Nel 2022 pubblicano “Sebbene”, il primo album scritto, arrangiato e prodotto dalla band, un viaggio nella musica popolare che parte dal cuore delle Marche, attraversa i Balcani e approda in Sudamerica.

Sonoalberto, all’anagrafe Alberto Spataro di Palermo, ha offerto i brani intimisti “Ossigeno” e “Isterica”. L’artista palermitano, 27enne, comincia a muovere i primi passi nel mondo dell’elettronica lavorando come dj nelle discoteche dell’isola. Nel 2017 consegue il diploma in Electronic Music Production all’Istituto Sae di Milano, e nel 2020 mette in piedi il progetto personale da cantautore, contaminando la sua produzione con elementi del mondo della moda e del cinema. Con una performance rock, carica di energia e testi su temi sociali di grande intensità si è esibita la band di Torino Frenesi con i brani “Vitriolum” e “Deja”.

I Frenesi nascono nel 2022, da un’idea originale della cantante Martina, già solista. Insieme trovano il giusto sound per esibirsi su importanti palchi piemontesi, dall’Off Topic al Climate Social Camp. Conducono un workshop di scrittura sul palco con Willie Peyote e aprono il concerto di Joan Thiele al Nu Festival. Ultimamente stanno lavorando all’uscita del prossimo ep.

Tra i prossimi ospiti attesi alle serate di Musicultura: Morgan il 27 febbraio, Fabrizio Bosso accompagnato da Julian Oliver Mazzariello il 28 febbraio, Elisa Ridolfi il 2 marzo, e Margherita Vicario, già finalista di Musicultura il 4 marzo.

L’appuntamento con le Audizioni Live aperte al pubblico al teatro Lauro Rossi di Macerata è per questa sera con le esibizioni di Mobili Trignani, Arsita – Teramo, Manitoba– Firenze, Moà Orvieto, Filbona – Vittorio Veneto, Rosewood – Terni e Luca Fol– Rimini.

Domani (26 febbraio) alle 17 saliranno sul palcoscenico di Musicultura: Chiara Osso– Roma, Lilo – Busto Arsizio, Michele Braganti – San Giustino, Melga – Massafra, Protto – Torino, Otto x otto – Verona.