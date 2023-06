di Marco Ribechi (foto di Fabio Falcioni)

Ron accende i motori della Controra e di Musicultura, Macerata lo saluta e lo acclama. Partenza da pole position per la settimana di arte, cultura e spettacolo che come ogni anno precede nei luoghi simbolo della città le serate finali di Musicultura allo Sferisterio.

Protagonista Ron che proprio a Macerata ha inaugurato da piazza della Libertà, davanti a un folto pubblico, il suo nuovo Summer Tour 2023 accompagnato da Roberto Di Virgilio alle chitarre e Giuseppe Tassoni al pianoforte e tastiere.

Qui il rettore dell’Università di Macerata John Mc Court e il pro rettore di Unicam Graziano Leoni lo hanno omaggiato con una onorificenza per il mirabile percorso artistico di oltre 50 anni di carriera. «Ron è un esempio di modello formativo chiaro e lampante – hanno spiegato i rettori – al quale le giovani generazioni di artisti della musica possono guardare e, più in generale, anche tutti i giovani che sono disposti a impegnarsi per non tradire le proprie vocazioni e coltivarle con amore e impegno».

Questi temi sono stati trattati anche nell’incontro pomeridiano avvenuto nel cortile del Palazzo comunale, dove il cantautore si è intrattenuto in una conversazione con i due rettori e con alcuni dei tanti studenti presenti in un pubblico variegato e numerosissimo.

Poi spazio alle domande di Alice Riderelli Belli e Vittoria Sigismondo, due studentesse scelte tra gli atenei. «Il talento puro è una fiamma meravigliosa che non si estingue mai – ha spiegato Ron – è però molto difficile emergere ed affermarsi in un talent show. Fortunato è chi arriva già preparato e con la capacità di trasmettere se stesso. Al mio tempo ho fatto moltissimi concerti, concorsi e da lì si impara tantissimo. Insomma ritengo ancora che la gavetta sia fondamentale».

Ripercorrendo la carriera di Ron le intervistatrici hanno anche richiamato il ruolo del cantautore: «Ho sempre avuto difficoltà a definirmi cantautore – prosegue l’artista – forse perché mi ricorda un tempo di sofferenza, quando ho iniziato erano circa gli anni di piombo e il cantautore era colui che faceva musica molto impegnata. Non era proprio la mia attività, personalmente sono sempre partito prima dalla musica, il testo mi è sempre arrivato dopo. Per questo preferisco essere un music maker».

Netto anche il consiglio ai giovani che aspirano a fare i cantanti ad andarsene dall’Italia: «Qui siamo soli – conclude Ron – sono spariti i produttori, gli arrangiatori, gli autori, non c’è nessuno che possa indicare ad un giovane se si trova sulla strada giusta e come fare per migliorarsi. Inoltre abbiamo una visione un po’ sbagliata di questo mestiere. Per questo forse lasciare il paese è una buona idea, anche se allo stesso tempo nel passato ci sono stati cantanti bravissimi e geniali che hanno conquistato il mondo. Ecco questi brani, penso a De André, Tenco, Endrigo, De Gregori, Dalla andrebbero portati a scuola per far capire cosa c’è stato prima. Guardare al futuro va bene ma è necessario anche comprendere il percorso che ci ha portato fino ad oggi».

**

Il programma della Controra:

Martedì 20 giugno:

18.45 – Cortile di Palazzo Buonaccorsi

Stefano Zecchi “In nome dell’amore, le molte forme di un sentimento antico e misterioso” con Ennio Cavalli

21.15 – Piazza della Libertà

Emozioni, omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia & band

Mercoledì 21 giugno:

18.45 – Cortile di Palazzo Buonaccorsi

Gabriella Greison Ogni cosa è collegata Pauli, Jung, la fisica quantistica, la sincronicità, l’amore e tutto il resto

21.15 – Piazza della Libertà

I vincitori di Musicultura in concerto con AMarti, Ilaria Argiolas, cecilia, Lamante, Simone Matteuzzi, Santamarea, Cristiana Verardo e Zic conduce John Vignola

Giovedì 22 giugno:

EVENTO SPECIALE: dalle 9 alle 20 – Torre dell’Orologio,

Piazza della Libertà Dalla e Battisti dall’alba al tramonto Nell’anno in cui i due Luci compiono 80 anni ritroviamoci a cantare insieme le loro canzoni quando scocca l’ora

18.00 – Cortile di Palazzo Buonaccorsi

Franco Califano. Vita successi, canzoni ed eccessi del “Prévert di Trastevere” con Giangilberto Monti e Vito Vita intervengono Massimiliano Stramaglia e John Vignola

18.45 – Cortile di Palazzo Buonaccorsi

Collettivo Rosario Fio Azul 12 performer, una toccante esperienza in bilico tra body music, danza, canto, intrecci di storie e di relazioni umane. Direzione artistica Charles Raszl

Venerdì 23 giugno:

18.00 – Foyer del Teatro Lauro Rossi Ingresso libero con prenotazione

“I Bestiolini”. Una rappresentazione di teatro disegnato per grandi e piccini Testi e immagini di Gek Tessaro Regia di Gek Tessaro e Lella Marazzini

18.45 – Cortile di Palazzo Buonaccorsi

Chiara Francini Forte e chiara, un’autobiografia con John Vignola

19.00 – Stazione Bus Radio 1 Rai (Piazza Mazzini)

A tu per tu con Santi Francesi con Marcella Sullo, Duccio Pasqua e Paolo Giordano

Sabato 24 giugno:

18.00 – Cortile del Palazzo Comunale

Yasmina Pani Scienza e bufale sul linguaggio inclusivo con Marco Maestri

18.45 – Cortile di Palazzo Buonaccorsi

Incontro con Mogol L’uomo, la vita, l’arte, la leggenda con John Vignola

19.00 – Stazione Bus Radio 1 Rai (Piazza Mazzini)

A tu per tu con Ermal Meta con Marcella Sullo e Duccio Pasqua