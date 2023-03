MACERATA - Il cantautore milanese premiato ieri. Applauditissimo Caponetti di Osimo, ultimo marchigiano in gara. Stasera e domani pomeriggio gli ultimi due appuntamenti targati Musicultura

Rush finale per le dieci serate di audizioni live di Musicultura, in streaming sulla pagina Facebook del festival e di Cronache Maceratesi, dal teatro Lauro Rossi di Macerata per l’ascolto dei 56 artisti in gara, che vedrà il suo epilogo domani pomeriggio. Entusiasmanti serate di grande spettacolo live dove il gremito pubblico del teatro condivide in un crescendo di emozioni i forti sentimenti e le speranze dei giovani artisti in gara. Ragazze e ragazzi che ogni sera, sul palcoscenico del festival, confermano e superano le aspettative iniziali del concorso con una qualità media delle proposte artistiche molto alta e con l’espressione di veri e propri picchi di creatività e originalità. Il timbro caldo e profondo della voce di Furia ha conquistato il favore del pubblico del teatro e dei social e la Targa Banca Macerata consegnata da Irene Croceri responsabile marketing di Banca Macerata.

Furia ha proposto a Musicultura i brani “Argento” ispirato da una riflessione introspettiva sul concetto di rassegnazione e “Verde”, entrambi caratterizzati anche da una originale geolocalizzazione, tramite la segnalazione di meridiani e paralleli di luoghi nel mondo cari all’artista. Furia è il nuovo progetto artistico di Federico Furia, musicista, cantautore e produttore di Milano. Dopo essere stato frontman in diverse band rock e dopo un’esperienza da solista nei vari club di Pechino, fonda a Milano la K^B°B° Orchestra, un collettivo artistico della scena underground lombarda che lo avvicina a sonorità più elettroniche.

Atmosfere dark quelle proposte da Lysa con le canzoni “Fantasmi” e “Drive” dove racconta di giorni di pioggia, treni persi e cuori spezzati. Un viaggio musicale verso la malinconia, quella che fa sentire vivi, un elogio ai ricordi, alle storie finite e all’ amore tormentato. Songwriter di origini italo-polacche, Lysa nasce in Germania e si trasferisce a sette anni a Vasto. Le sue sonorità abbracciano il mondo pop-sadcore e si ispirano al sound americano di Lana Del Rey, Tom Odell e Daughter.

Battista, cantautore e chitarrista di Avezzano, si è esibito con “Tossico” e “Mangiala” canzoni cariche di rabbia che esprimono messaggi di protesta e di denuncia sociale. Privo di peli sulla lingua, dotato di assoluta chiarezza espressiva per “trattare temi scomodi” Pierpaolo Battista, classe 1993, entra giovanissimo a far parte del progetto Aypo – Avezzano Young Pop Orchestra, suonando per Gino Paoli, Fabio Concato, Ron, Fabrizio Bosso e molti altri. Dal 2019 pubblica brani da solista e collabora in progetti inediti collettivi.

“Rispetto” e “2, 107” sono i brani offerti da Helle, artista bolognese alla ricerca della sua identità lungo un percorso di filosofia e sperimentazione poetica. Lisa Brunetti, in arte Helle, ha inciso nel 2021 il suo primo album “Disonore”, un disco electro-pop che ha vinto il premio speciale dal Mei, Meeting delle etichette indipendenti. Vincitrice del premio Lunezia Nuove Proposte – New Mood e finalista al Bindi, Helle ha appena pubblicato la raccolta poetica “Carovane” per Zona Contemporanea.

Ultimo marchigiano ad esibirsi alle Audizioni Live 2023, Caponetti di Osimo, applauditissimo ha presentato le sue canzoni “Google Maps” il singolo del 2020 con cui ha esordito nel mondo della musica e “Maionese”, racconti sinceri del quotidiano, che esprimono momenti di disorientamento, d’ innamoramento o di malinconia esternata in maniera diretta e scanzonata. Ascolano di origine, osimano di adozione, Claudio Caponetti ha registrato con la sua band il primo Ep a Glasgow e in seguito si è esibito per un anno nei migliori locali di Lisbona. Dal 2017 vive e lavora a Milano.

Mӧly arriva da Monza in una nuvola bianca di tulle ed è la protagonista di una fiaba dark. Teatrale e drammatica, l’artista ha proposto i suoi brani “Ti odio” una storia d’amore che vorrebbe cancellare e “Veleno” che parla degli incontri tra le persone giuste nei momenti sbagliati. Classe 1999, Mӧly si definisce una “creatura nebbiosa e una cantautrice lunare” le sue sonorità innovative si muovono tra dream-pop e shoegaze.

Questa sera penultima serata di audizioni live di Musicultura, attesissima ospite sul palcoscenico del festival Margherita Vicario, cantautrice e artista poliedrica già finalista di Musicultura nel 2013.

Tra gli artisti in gara si esibiranno: Luca Muscarella & AD1 (Trapani), Lei (Acri – Cosenza); Leyla El Abiri (Genova), Caruccio (Torino) e Lamante (Schio – Vicenza).

Domani alle 17 al teatro Lauro Rossi di Macerata si esibirà l’ultima trance di artisti delle audizioni live: Emilio Stella (Pomezia – Roma), Luigi Friotto (Fossacesia – Chieti), Cassio (Livorno), Mira (Casapulla – Caserta), Ro’Hara (Gorizia), Matteo Faustini (Brescia) e Nudha (Bologna).