Il successo di Musicultura, Sacchi:

«Importante ricaduta economica sulla città»

MACERATA - I numeri delle Audizioni Live testimoniano la portata della manifestazione e la partecipazione del pubblico entusiasta delle proposte musicali. L'assessore: «Bar, ristoranti e alberghi della città hanno registrato il tutto esaurito grazie alle centinaia di persone portate dal festival»

14 Marzo 2022 - Ore 17:47 - caricamento letture

Le belle sensazioni artistiche e spettacolari che hanno decretato il successo delle Audizioni Live di Musicultura 2022 si accompagnano ad un corposo bilancio in termini di riscontri numerici ed economici.

Le 61 proposte artistiche susseguitesi sul palco durante le dieci serate di audizioni hanno coinvolto 277 musicisti, accolti ed ospitati in città; oltre 3000 sono stati gli spettatori che hanno gremito il teatro Lauro Rossi. I dati social hanno registrato 613.000 visualizzazioni delle dirette streaming, 1.100,000 persone raggiunte e un valore di impression pari a 1.800.000. I collegamenti in diretta col Tgr Rai Marche serale son stati 11, 3 i Gr Rai nazionali, 112 gli articoli e 251 le citazioni sui principali giornali italiani e riviste musicali, ai quali vanno aggiunti gli oltre 200 articoli pubblicati on line. Da segnalare anche come più testate abbiano condiviso le dirette streaming di Musicultura nei loro social e pagine Facebook, come ad esempio Il Messaggero. Non va dimenticata la macchina organizzativa e promozionale, che ha impegnato per 20 giorni circa 60 figure professionali, la maggior parte delle quali residenti in loco, creando occasioni dirette di lavoro per liberi professionisti e aziende del territorio.

«Più in generale, le dieci giornate di audizioni, hanno impresso una spinta economica per l’area di Macerata, animando la città nei freddi mesi di febbraio/marzo», si legge in una nota. «Le Audizioni Live sono state un grande successo per la nostra città e per il territorio – ha dichiarato l’Assessore agli Eventi del Comune di Macerata Riccardo Sacchi- sia per la grande qualità degli spettacoli proposti ogni sera, che hanno appassionato e allietato il pubblico del teatro Lauro Rossi sempre sold out, sia per l’importante ricaduta economica a beneficio di bar, ristoranti e alberghi della città, che hanno registrato il tutto esaurito grazie alle centinaia di persone portate da Musicultura». Nella nota vengono forniti i numeri: «durante le Audizioni live hanno soggiornato a Macerata e dintorni 400 ospiti, tra musicisti, professionisti del settore e accompagnatori che hanno riempito i ristoranti del centro per oltre 1.300 pasti e pernottato per circa 270 notti nei 13 giorni pre, durante e post gli spettacoli negli Hotel e B&B della città».

Ora lo sguardo si rivolge al mese giugno, quando dal 20 al 25 la 33esima edizione di Musicultura vivrà la sua fase conclusiva, con gli addetti ai lavori e gli appassionati da tutta Italia che convergeranno in città per godere degli spettacoli allo Sferisterio e per immergersi nelle atmosfere della Controra. Una volta in più il festival si prepara ad essere un grande spot per Macerata e per le Marche, un volano di promozionale unico nel mettere mette in campo un potente mix trasversale di comunicazione, dove agiscono sinergicamente le dirette streaming, le attività social, le dirette radiofoniche di Rai Radio1, i servizi e gli speciali dedicati su Tg1, Tg2, Tg3, Rai News 24 RaiTgr, Tgcom24, Gr1, Gr2, Gr3, le centinaia di articoli sulle principali testate giornalistiche nazionali che seguono il Festival, per sfociare nella messa in onda della serate finali di spettacolo sui canali Rai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA