Il comandante della Polizia locale di Macerata Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione della XXXIV edizione di Musicultura – Festival della canzone popolare e d’autore, in programma dal 19 al 24 giugno in città.

Il provvedimento prevede, in occasione dei concerti previsti in piazza della Libertà nei giorni 19, 20 e 21 giugno, con inizio alle 21, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 di lunedì 19 alle 20 di giovedì 22 giugno (eccetto veicoli a servizio dell’organizzazione di Musicultura Festival e/o che espongono apposito “pass Musicultura” per operazioni di carico e scarico, allestimento e smontaggio, mezzi di soccorso e forze dell’ordine.

Nei giorni 19, 20 e 21 giugno previsto in divieto di transito in via Don Minzoni a salire verso piazza della Libertà dalle 19 eccetto veicoli di polizia/soccorso, autobus, residenti e veicoli a servizio di persone con disabilità e dalle 20, fino a cessate esigenze, per i veicoli di polizia e soccorso.

In occasione degli spettacoli in programma all’Arena Sferisterio nelle serate del 23 e 24 giugno, previa apposizione di regolamentare segnaletica stradale, vigerà la seguente regolamentazione della circolazione: divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 18 alle 1 del giorno seguente e comunque fino al termine degli spettacoli, in piazza Nazario Sauro sull’area di parcheggio in concessione all’Apm in prossimità di Porta Picena (eccetto veicoli di polizia), sull’area di parcheggio in concessione all’Apm tra viale Trieste e corso Cairoli (eccetto veicoli di polizia, soccorso e veicoli a servizio delle persone diversamente abili che espongono lo speciale contrassegno) e in viale Trieste su ambo i lati del tratto compreso tra via Pannelli e piazza Nazario Sauro.

L’ordinanza prevede il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 17 alle 1 del giorno seguente, in piazza Mazzini, in via Santa Maria della Porta da via Basili fino a via Lauro Rossi (eccetto stalli per persone con disabilità), in via Lauro Rossi (da via Santa Maria della Porta fino a via Ciccarelli) e in via Ciccarelli.

Dalle 18,15 (o nel diverso termine reso necessario da esigenze di pubblica sicurezza indicato nella segnaletica stradale), è previsto il divieto di transito in via Padre Matteo Ricci e in via Don Minzoni a scendere verso piazza Strambi eccetto residenti e veicoli a servizio delle persone con disabilità che espongono lo speciale contrassegno oltre che in piazza Mazzini con barriera fissa all’incrocio con via Crispi e sbarramento mobile in via Ciccarelli (incrocio via Lauro Rossi).

Prevista l’inversione del senso di marcia nel tratto di via Santa Maria della Porta compreso tra via Basili e via Lauro Rossi (Cocolla), il divieto di transito in via Lauro Rossi (eccetto residenti sul tratto senza sbocco di via Lauro Rossi), il divieto di transito in via Ciccarelli a scendere verso piazza Mazzini e il doppio senso di circolazione in via Lauro Rossi, sul tratto compreso tra via Santa Maria della Porta e via Ciccarelli (per permettere la circolazione dei residenti).

Dalle 19,15 o nel diverso termine reso necessario da esigenze di pubblica sicurezza indicato dalla segnaletica stradale, è previsto il divieto di transito in viale Trieste, sul tratto compreso tra viale Don Bosco e piazza Nazario Sauro, con deviazione del traffico, per tutte le direzioni, in viale Don Bosco (per l’attuazione di tale provvedimento sarà posizionato un transennamento all’altezza di viale Don Bosco e uno sbarramento con elementi fissi o mobili sul tratto compreso tra via Pannelli e piazza Nazario Sauro).

Previsto anche il divieto di transito in viale Diomede Pantaleoni, con sbarramenti fissi o mobili in piazza Nazario Sauro e in viale Diomede Pantaleoni e deviazione del traffico verso via Via Maffeo Pantaleoni (il traffico diretto in centro sarà deviato sul percorso via Maffeo Pantaleoni, Borgo San Giuliano, viale Leopardi, Rampa Zara). Ci sarà inoltre il divieto di transito in via Pannelli all’incrocio con via della Nana.

Prevista la direzione obbligata a destra verso viale Don Bosco (valido per i veicoli circolanti in viale Trieste); verso via Maffeo Pantaleoni per i veicoli circolanti in piazza Nazario Sauro; verso Borgo San Giuliano per i veicoli circolanti in via della Pace con direzione centro (eccetto veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e residenti; in via Maffeo Pantaleoni per i veicoli circolanti con direzione centro, all’intersezione con la traversa omonima che conduce in Borgo San Giuliano, eccetto veicoli di massa superiore 3,5 tonnellate e residenti); per i veicoli che da via San Michele si immettono in Borgo San Giuliano; verso via Lido Bastianelli per i veicoli circolanti in via Pannelli e in via Santa Maria della Porta, all’intersezione con via Basili, per i veicoli provenienti da quest’ultima.

Prevista la direzione obbligatoria a sinistra verso via Carducci per i veicoli in uscita da via Padre Matteo Ricci (eccetto residenti sul tratto senza sbocco di via Lauro Rossi) e per i veicoli circolanti in corso Cairoli con direzione piazza Nazario Sauro eccetto veicoli che devono proseguire per le seguenti direzioni: Montelupone, Potenza Picena (SP 101), quartiere Pace, quartiere San Giuliano e centro. Prevista la direzione obbligatoria dritto in Borgo San Giuliano a salire in prossimità dell’intersezione con via Maffeo Pantaleoni e per i veicoli in uscita da via Gioberti su via Santa Maria della Porta. Mentre bisognerà dare la precedenza in Borgo San Giuliano per i veicoli provenienti da via Pace a salire, in prossimità dell’intersezione con via Maffeo Pantaleoni, con temporaneo oscuramento del segnale di “fermarsi e dare precedenza” per i veicoli provenienti da quest’ultima via.

Prevista l’interruzione del transito degli autobus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano dalle 19,30 o dal diverso termine reso necessario da esigenze di pubblica sicurezza indicato dalla segnaletica stradale sul tratto di viale Trieste compreso tra viale Don Bosco e piazza Nazario Sauro e su viale Diomede Pantaleoni. Gli autobus circolanti in Corso Cairoli saranno deviati verso via Carducci ad eccezione quelli diretti verso la SP 101. Ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 valido da lunedì 19 a domenica 25 giugno (eccetto mercoledì mattino per mercato) in piazza Mazzini, all’altezza dei civici 15/16 (4 stalli di sosta in prossimità di Porta Picena) e all’altezza del civico n. 6 (2 stalli per installazione gazebo), eccetto veicoli che espongono “pass Musicultura”.

Si autorizza l’ingresso dell’autocarro con container da piazza Nazario Sauro verso Porta Mercato per raggiungere piazza Mazzini, contro il senso di marcia, per posizionarsi nella porzione di piazza regolamentata Apu, autorizzata per l’occupazione. Previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in vicolo Asilo Ricci e vicolo Spada Lavini, su tutto il largo antistante l’Asilo Ricci, valido dalle 13 del 22 giugno alle ore 15 del 25 giugno (per installazione e smontaggio gazebi). Divieto di sosta con rimozione forzata in viale Diomede Pantaleoni, sull’area carico e scarico adiacente l’emiciclo dello Sferisterio, eccetto mezzi Raie a servizio di Musicultura Festival, valido dalle ore 12:00 del 19 alle ore 12:00 del 25 giugno. Presso viale Trieste, sul lato sinistro nel tratto compreso da via Pannelli a piazza Nazario Sauro (4 posti auto) previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 di lunedì 19 alle 15 di domenica 25 giugno eccetto veicoli con “pass Musicultura” per installazione e smontaggio stand sponsor.