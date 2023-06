Oggi c’è Ron alla Controra di Musicultura (alle 18,45 nel cortile del Comune), che continua a ritmi serrati nel centro storico di Macerata in attesa delle serate finali del festival in programma per il 23 e 24 giugno. Concerti, recital, incontri, dibattiti, reading, nelle piazze e nei cortili della città, tutti ad ingresso libero.

Tra gli eventi di domani alle 18,45 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi il filosofo, scrittore e opinionista Stefano Zecchi sarà protagonista dell’incontro condotto dal poeta Ennio Cavalli sui temi della sua ultima opera “In nome dell’amore, le molte forme di un sentimento antico e misterioso”. Che cosa significa amore? E se diciamo: «Ti amo», cosa desideriamo comunicare? Stefano Zecchi mette ordine a ciò che chiamiamo amore, accompagnando il pubblico in un viaggio alla scoperta dei diversi modi di viverlo e comprenderlo.

Dai grandi miti alla filosofia, ai testi della nostra classicità, passando per gli immortali romanzi ottocenteschi, i film e le canzoni dei nostri giorni, Zecchi ragiona sulla natura del sentimento più affascinante e contraddittorio. Il ragionamento passa anche sui nuovi significati della maternità e sulla continua evoluzione della figura paterna. E poiché «l’amore ci interroga sul senso del futuro, su ciò che lasceremo alle generazioni che verranno», esso si esprime anche nella cura della terra dei figli. Il viaggio si conclude riannodando i fili che congiungono l’amore alla bellezza, perché «il bene si comprende attraverso il significato del bello e l’amore trova nella bellezza la sua espressione più vera».

La sera alle 21,15, in piazza della Libertà “Emozioni” omaggio a Lucio Battisti di Gianmarco Carroccia, un concerto evento per vivere e cantare insieme le emozioni dei brani senza tempo di Lucio Battisti.

Nei suoi concerti Carroccia, accompagnato dalla sua band, compie un’impresa difficilissima: restituire dal vivo, nella loro genuina fragranza, le fantastiche creazioni del duo Mogol-Battisti.

Tra gli altri eventi della settimana gli appuntamenti con Giangilberto Monti e Vito Vita, Collettivo Rosario, Yasmina Pani, Gabriella Greison, oltre a quelli che coinvolgono anche alcuni degli artisti impegnati anche allo Sferisterio, tra i quali Chiara Francini, Mogol, Ermal Meta.