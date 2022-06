Inizia La Controra:

arte, cultura e musica

nel centro storico

MACERATA - Nella settimana che attende le finali di Musicultura, partono concerti, recital, incontri, dibattiti e reading, tutti ad ingresso libero. Tra gli appuntamenti più attesi, domani 21 alle 21.15 in piazza della Libertà il concerto di Ron. Il programma dettagliato

Continuano gli appuntamenti aperti al pubblico nel centro storico di Macerata di arte, cultura e musica de La Controra, nella bollente settimana del festival Musicultura. Concerti, recital, incontri, dibattiti, reading (tutti ad ingresso libero), che si propongono di «incuriosire ed intrigare una platea di appassionati folta ed eterogenea con la formula base di associare il divertimento al piacere dell’approfondimento», si legge nella nota.

Domani 21 giugno tra gli appuntamenti più attesi della settimana, alle 21,15 in piazza delle Libertà Ron in concerto con “Non abbiam bisogno di parole”, il tour celebrativo dei 50 anni di musica del grande cantautore italiano tra i membri del comitato artistico di garanzia di Musicultura. Per l’occasione Ron sarà accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra, tra le più più note nel nostro Paese, diretta dal maestro Giacomo Loprieno e che vedrà al pianoforte Giuseppe Tassoni. In programma i suoi classici intramontabili ma anche le celebri hit che l’artista scrisse per molti colleghi, da “Joe Temerario” a “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, da “Anima” a “E l’Italia che va”, da “Chissà se lo sai” fino alla celeberrima “Una città per cantare”, passando per “Non abbiam bisogno di parole”, “Al centro della musica”, “Attenti al lupo”, “Piazza Grande”, “Cosa sarà” e naturalmente le sue canzoni più recenti: “Più di quanto ti ho amato ”e “Sono un figlio” che faranno parte del nuovo attesissimo album di inediti che vedrà la luce in autunno. Quella di Ron è una delle carriere più importanti del panorama italiano, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della musica cantautorale. Artista raffinato e sensibile, con il suo talento ed intuizioni compositive, ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva. Oltre ad aver vinto un Festival di Sanremo, nel 1996 con “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, in coppia con Tosca e un Festivalbar nel 1982 con “Anima”, Ron ha svolto un ruolo di primo piano nei più grandi eventi della musica in Italia, solo per citarne due, il tour di “Banana Republic” con Dalla e De Gregori nel 1979 e il “Fab Four Tour” con De Gregori, Pino Daniele e Fiorella Mannoia, nel 2002.

Gli appuntamenti de La Controra di domani 21 giugno avranno inizio alle 18 nella Sala Castiglioni della biblioteca comunale con l’incontro con lo scrittore autore e condutture di programmi televisivi Roberto Piumini dal titolo “Il piegatore di lenzuoli, quando musica e poesia si corteggiano” con Nadio Marenco (fisarmonica) ed Ennio Cavalli. Roberto Piumini ha pubblicato numerose opere per bambini, ragazzi e adulti tra cui fiabe, storie, racconti, romanzi, poesie, poemi, testi di canzoni, testi teatrali, traduzioni di prosa e poesia e sceneggiature. Molti suoi libri sono stati tradotti all’estero. Ha scritto testi poetici e teatrali su materiali di memoria, esperienza, espressione figurativa, ritratti, immagini fotografiche. Autore di testi poetici su opere pittoriche, grafiche, città e località è anche autore e conduttore di programmi televisivi e radiofonici.

Alle 18,45 nel cortile del Palazzo Buonaccorsi l’appuntamento è con Michele D’Andrea, dopo avere stregato l’anno scorso il pubblico dello Sferisterio col suo racconto de “Il canto degli italiani”. Michele D’Andrea ritorna a Musicultura con un incontro dal titolo “Scheletri nell’armadio – Fatti e misfatti degli inni degli altri”, con un’aggiunta sul “Canto degli Italiani”. Dopo un passato nella dirigenza del Quirinale, Michele D’Andrea si occupa di storia, di araldica, di cerimoniale e di musica del Risorgimento. Ha fatto parte di varie commissioni, scrive e pubblica sui temi d’interesse, tiene conferenze in giro per l’Italia ed è ospite di trasmissioni televisive oltre a presentare concerti bandistici.

Tra gli altri ospiti attesi nei tanti appuntamenti de La Controra che si terranno ogni giorno fino a sabato 25 giugno ci sono: Camillo Ricordi, Gino Paoli, la “mamma” di Geronimo Stilton” Elisabetta Dami, Marianna Aprile, Ennio Cavalli, Massimiliano Civica, Guido Harari, Manuel Agnelli, Ditonellapiaga e il trio Violons Barbares.

Le due serate finali di grande spettacolo di Musicultura si terranno allo Sferisterio il 24 e il 25 giugno in diretta su Rai Radio 1e saranno condotte da Enrico Ruggeri e Veronica Maya. Venerdì 24 giugno si esibiranno Angelo Branduardi, i Litfiba, Ditonellapiaga, DakhaBrakha, Violons Barbares con gli otto artisti vincitori del concorso. Sabato 25 giugno finalissima del celebre concorso saliranno sul palco del festival Manuel Agnelli, Silvana Estrada, Gianluca Grignani, Ilaria Pilar Patassini, e l’unica apparizione in Italia dell’artista irlandese Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra.

Gli aggiornamenti sul cast di Musicultura 2022 e il programma completo de La Controra sono reperibili su www.musicultura.it. I biglietti per le serate finali del 24 e 25 giugno sono disponibili sul circuito Vivaticket e nella Biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini a Macerata.

Programma de La controra 2022, dal 20 al 25 giugno tutti gli eventi gratuiti nel centro storico di Macerata.

Lunedì 20

alle 18.45: cortile Palazzo Buonaccorsi – Pupi Avati “Dante sono io (e anche Boccaccio)”, storia di un viaggio tra letteratura e vita. Con Ennio Cavalli

alle 21.15: piazza della Libertà – Concerto di Filippo Graziani, che canta “Ivan 25”, omaggio a Ivan Graziani a venticinque anni dalla scomparsa. Con Tommy Graziani Band

Martedì 21

alle 18: biblioteca comunale (Sala Castiglioni) – Roberto Piumini “Il piegatore di lenzuoli, quando musica e poesia si corteggiano”. Con Nadio Marenco (fisarmonica) ed Ennio Cavalli

alle 18.45: cortile Palazzo Buonaccorsi – Michele D’Andrea “Gli scheletri nell’armadio”, datti e misfatti degli inni degli altri, con un’aggiunta sul “Canto degli Italiani”

alle 21.15: piazza della Libertà – Concerto di Ron “Non abbiam bisogno di parole”. Con Ensemble Symphony Orchestra

Mercoledì 22

alle 12: piazza della Libertà – Andreanne Thiboutot “HoopelaÏ, Hula Hoop Show”

alle 18: biblioteca comunale (Sala Castiglioni) – “Scrivere per ricostruire, voci e storie del dopo terremoto”. A cura dell’Istituto Storico di Macerata e della Libera Università di Anghiari. Con Paolo Coppari, Augusto Ciuffetti, Chiara Caporicci, Silvana Nobili, Antonietta Petetti e con Raffaella Baratta, Luis Barreiros, Patrizia Gioia, Venanzina Capuzzi, Patrizia Vita (letture); Roberto Lucanero (suggestioni musicali), Mauro Pennacchietti (suggestioni visive), Irene Teobaldelli (coordinamento)

alle 18.45: cortile Palazzo Buonaccorsi – Elisabetta Dami “Il mondo è un lupo blu”, la “mamma” di Geronimo Stilton si racconta come inviata dei Cherokee. Con Ennio Cavalli

alle 19.15: piazza della Libertà – Andreanne Thiboutot “HoopelaÏ, Hula Hoop Show”

alle 21.15: piazza della Libertà – I vincitori di Musicultura in concerto. Emit, Isotta, Cassandra Raffaele, Valeria Sturba, Themorbelli, Martina Vinci, Yosh Whale, Y0. Conduce John Vignola

Giovedì 23

alle 18: cortile Palazzo Comunale – Ennio Cavalli, narratoreta, “Prosa e Poesia come racconto”. Con Aglaia Zannetti

alle 18.45: cortile Palazzo Buonaccorsi – Marianna Aprile “Cosa realmente vogliamo”. Con Fiamma Sanò

alle 21: cortile Palazzo Buonaccorsi – “Nanni Ricordi, l’uomo che inventò i dischi”. Presentazione e proiezione del film documentario di Roberto Manfredi. Intervengono Gino Paoli, Camillo Ricordi, Francesco Adornato e Claudio Pettinari

alle 21.15: piazza Battisti – Concerto dei Violons Barbares: Dandanvaarchig Enkhjarval (moorin khoor, canto armonico), Dimitar Gougov (gadulka) e Fabien Guyot (percussioni)

Venerdì 24

alle 18: cortile Palazzo Comunale – Filippo Ferrari e John Vignola “Podcast e narrazione: istruzioni per l’uso”

alle 19: piazza Battisti – Ditonellapiaga “A tu per tu”. Con John Vignola

alle 19: piazza Mazzini (Rai Radio 1 lounge) – Guido Harari “50 anni di fotografie e incontri”. Con Marcella Sullo

Sabato 25

alle 12: piazza Mazzini (Rai Radio 1 lounge). Prima della finalissima, aperitivo incontro con i quattro protagonisti della finalissima di Musicultura 2022. Con Duccio Pasqua, Marcella Sullo, John Vignola. In collaborazione con Banca Macerata

alle 18: cortile Palazzo Comunale – Massimiliano Civica “L’angelo e la mosca”. Commenti sul teatro dei grandi Mistici

alle 19: piazza Battisti – Manuel Agnelli “A tu per tu”. Con John Vignola

alle 19: piazza Mazzini (Rai Radio 1 lounge) – “Storie di straordinaria fonia”. Con Rodolfo “Foffo” Bianchi

Serate finali Sferisterio

Venerdì 24: Angelo Branduardi, Litfiba, Ditonellapiaga, DakhaBrakha, Violons Barbares e gli otto artisti vincitori del concorso.

Sabato 25: finalissima della XXXIII edizione del festival: Manuel Agnelli, Silvana Estrada, Gianluca Grignani, Ilaria Pilar Patassini, Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra e i quattro artisti vincitori più votati dal pubblico n finale per il titolo di vincitore assoluto.

