di Mauro Giustozzi

Finale scudetto ‘bagnata’ dalla pioggia. Un violentissimo temporale già dal tardo pomeriggio si è abbattuto su Civitanova e l’arrivo dei tifosi al palazzetto è stato fortemente ostacolato dall’acquazzone tuttora in corso.

Pioggia che non ha risparmiato nemmeno l’Eurosuole Forum che, come accaduto anche in passato, ha visto penetrare dal tetto in diversi punti e finire a terra dell’acqua che ha formato delle piccole pescolle per fortuna in zone lontane dal taraflex dove le due squadre hanno iniziato il riscaldamento e tra poco giocheranno la partita.

Un fuori programma che non ci voleva nell’ultima partita stagionale della Lube a Civitanova per questa stagione, con un palazzetto sold out da giorni e tante autorità della Lega Volley, oltre alla diretta Rai, presenti per la gara che potrebbe decretare anche l’assegnazione dello scudetto 2023. Naturalmente Civitanova proverà ad allungare la serie a gara 5 eventualmente in programma il 17 maggio a Trento.

(foto di Federico De Marco)