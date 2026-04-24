di Laura Boccanera (Foto di Federico De Marco)

Stress test del traffico oggi a Civitanova dove, a causa di alcuni lavori e della presenza dei preparativi per la manifestazione “Il mare in fiore”, la viabilità è stata congestionata in alcuni orari di punta.

Nonostante i cartelli che annunciavano i divieti di sosta, questa mattina numerosi residenti si sono ritrovati con l’amara sorpresa del foglietto con la multa sotto al tergicristallo dell’auto. Una cinquantina le multe fatte dalla polizia locale per il mancato rispetto dei divieti di sosta.

Oggi ha fatto da test al week end dove sono previste migliaia di presenze per la fiera e per un fine settimana di bel tempo che con il ponte del 25 aprile si annuncia pieno di persone. Quest’anno la manifestazione florovivaistica che porta in città oltre 90 espositori di piante e fiori anziché svolgersi sulla corsia est del lungomare Piermanni si svolge su quella ovest. Una situazione che, se nell’intenzione voleva migliorare il flusso creando un’alternativa verso nord a viale Vittorio Veneto, ha creato non pochi problemi di parcheggio per i residenti che non hanno potuto utilizzare i posti della zona ovest del lungomare e neppure le vie che da viale Vittorio Veneto arrivano al lungomare.

Alcuni hanno lamentato di non capire dove iniziassero i divieti, soprattutto in via Isonzo e via Cavour. E proprio in via Cavour si è verificata una problematica con la circolazione che ha portato gli agenti a chiuderla per evitare manovre pericolose.

La polizia locale ha effettuato anche una serie di rimozioni, stavolta in piazza XX Settembre dove alcuni automobilisti avevano ignorato il divieto di sosta apposto per i lavori di rifacimento della segnaletica a terra dei parcheggi.

Nel complesso è stata una mattinata piuttosto caotica anche al di fuori del centro città dove è partito il cantiere per il passaggio a livello in via Einaudi. Prevista la chiusura temporanea fino al 30 aprile per consentire interventi legati alla linea ferroviaria. Il provvedimento riguarda il tratto in prossimità dei binari e comporta lo stop alla circolazione per diversi giorni, con inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino.