Aggiornamento delle 20,15 – A.S. Volley Lube comunica la chiusura della biglietteria. Tutti i ticket per Gara 4 di Finale Scudetto sono stati venduti. L’Eurosuole Forum sarà sold out in occasione del quarto round tra Lube Civitanova e Itas Trentino, in programma venerdì 12 maggio (ore 20.30). Fuori dal palazzetto si è formata una lunga fila ben prima dell’orario di apertura della biglietteria. Velocità da record per la prevendita online. In serata è poi finita la disponibilità su ambo i fronti. La biglietteria riaprirà giovedì (17-19) e venerdì (17.30 fino all’inizio del match) per la sola gestione degli accrediti.

***

Lunghe code anche oggi pomeriggio ai botteghini dell’Eurosuole Forum di Civitanova. Caccia al biglietto per gara 4 della finale Scudetto tra Lube e Itas Trentino, match in programma in riva all’Adriatico venerdì 12 maggio con inizio alle 20.30. Aperta anche la prevendita online, shop Vivaticket.

L’evento è compreso nell’abbonamento stagionale. Sarà possibile acquistare un massimo di cinque tagliandi per persona, sia al botteghino, sia online. Per i biglietti ridotti sarà necessario presentare il documento d’identità.

La situazione dei campioni d’Italia è complicata. Così come nei quarti di finale e nelle semifinali la Lube Civitanova deve annullare il match ball degli avversari. Sotto 2-1 nella serie di finale Scudetto con l’Itas Trentino e caduta in maniera piuttosto netta in gara 3 (leggi l’articolo) dopo l’uscita di scena di Ivan Zaytsev alla Blm Group Arena (leggi l’articolo), la formazione biancorossa deve aggiudicarsi il quarto round per restare in corsa e andarsi a giocare il tricolore a Trento. «Nei momenti di difficoltà i tifosi Predators hanno sempre saputo fare la differenza e ora più che mai l’Eurosuole Forum deve diventare una fortezza inespugnabile e colorata – scrive la società -. Difendiamo il palazzo, tutti insieme, tutti in maglia rossa».

Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Una volta esauriti i tagliandi, la cassa dell’Eurosuole Forum riaprirà venerdì 12 maggio per la sola gestione degli accrediti (17.30-inizio match).

I prezzi dei biglietti. Premium (settore B): 50 euro intero e 40 ridotto. Gold (settori A-C), biglietto numerato: 40 euro intero, 32 ridotto. Tribuna (settori G-H-I): 30 euro intero, 24 ridotto. Gradinata: 20 euro intero, 15 ridotto (ridotto under 18 e over 65 in tutti i settori).

(foto di Federico De Marco)

(in aggiornamento)