La Lube Civitanova non si arrende di fronte a nulla e non smetterà di lottare tra le mura amiche. Sotto 2-1 nella serie e con un elemento chiave come Ivan Zaytsev alle prese con una lesione muscolare alla spalla, in gara 4 di finale scudetto contro l’Itas Trentino i campioni d’Italia vogliono reagire. De Cecco e compagni daranno il massimo per impattare la serie con i gialloblù dell’ex Marko Podrascanin (alla Lube dal 2008 al 2016) domani, venerdì 12 maggio (alle 20,30 con diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia), davanti ai propri supporter. Per arrivare all’eventuale bella di mercoledì 17 maggio (alle 20,30) alla Blm Group Arena, agli uomini di Chicco Blengini basterebbe imporsi con qualsiasi risultato. L’Itas vista domenica a Trento è difficile da contenere, ma ogni partita è diversa dalle altre e i cucinieri daranno il 110% a caccia di una rimonta d’autore come nei quarti con Verona e in Semifinale con Milano.

Eurosuole Forum sold out – Oltre 4mila tifosi assisteranno al quarto round tra Civitanova e Trento. Lunedì sono terminati a tempo record i biglietti destinati alla prevendita online, in serata si è chiusa anche la prevendita al botteghino. Il palas sarà pienissimo per l’ultima partita casalinga della stagione.

L’ultima formazione di Trento- Alla Blm Group Arena in gara 4 coach Angelo Lorenzetti ha schierato Sbertoli al palleggio in diagonale con Kaziyski opposto (Mvp del match), Lavia e Michieletto in banda, D’Heer e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. Durante l’incontro c’è stato spazio per Dzavoronok e Nelli.

Parla Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- «Siamo sicuri di noi anche in assenza di condizioni ottimali. Lo svantaggio nella serie non ci spaventa perché abbiamo già centrato rimonte dure e ci esaltiamo nelle difficoltà. Ci attende una battaglia sportiva, ci faremo trovare pronti. Siamo convinti di poter arrivare a gara 5, non si può dominare un team forte come l’Itas, ma va contrastato con pazienza e forza d’animo su ogni pallone».

Parla Wout D’Heer (Itas Trentino)- «La Lube ha già dimostrato nei precedenti turni di Play Off come sia una squadra che non molla mai e sono sicuro che venerdì sera metterà tutto in campo per poter tornare ancora una volta a Trento. Ci troveremo a giocare di fronte a un Eurosuole Forum pieno e carico; sarà comunque l’ultima partita casalinga della loro stagione e vorranno fare il massimo, ma noi scenderemo a Civitanova per provare a chiudere il conto già in quell’occasione. In gara 2 a Civitanova abbiamo dimostrato come possiamo dire la nostra anche nelle Marche».