Via libera alle giostre
nel parcheggio Santini
CIVITANOVA - La giunta autorizza l’area tra via Mazzini e via Grappa: attività dalle 9 alle 24, necessaria la concessione di suolo pubblico
La giunta comunale ha dato il via libera all’installazione di un’area giostre nel parcheggio Santini, tra via Mazzini e via Grappa. L’autorizzazione è valida fino al 31 maggio e si inserisce nel solco del regolamento comunale vigente e delle precedenti concessioni già rilasciate in passato.
L’area potrà essere utilizzata con un orario compreso tra le 9 del mattino e la mezzanotte, offrendo così uno spazio dedicato alle attrazioni per tutto l’arco della giornata.
Per l’effettivo svolgimento dell’attività, l’organizzatore dovrà comunque ottenere la concessione di suolo pubblico da parte del competente servizio Osap, passaggio necessario per completare l’iter autorizzativo.
Che le giostre dei santini,
abbian certo pure inizio,
tra sgambetti e partitini,
senza chieder alcun vizio,
di pur forma nei partiti,
che comunque prima composti,
con pur regole e spartiti,
anche se da ‘capatosti’;
qui si salta su carrozze,
col biglietto pure in mano,
ma tra belle e pure cozze,
c’è chi cresce e chi va nano;
ma il biglietto pur pagato,
per assicurarsi giro,
nella giostra imparentato,
non si alza più fachiro;
che se andiamo a ben guardare,
tra autoscontro e ‘catenelle’,
anche se sai ben guidare,
sempre men son pecorelle;
in che giostra allor saltare,
popolan a sperar ristori,
tra i tanti a non calare,
nella grotta degli orrori…m.g.