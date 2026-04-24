La giunta comunale ha dato il via libera all’installazione di un’area giostre nel parcheggio Santini, tra via Mazzini e via Grappa. L’autorizzazione è valida fino al 31 maggio e si inserisce nel solco del regolamento comunale vigente e delle precedenti concessioni già rilasciate in passato.

L’area potrà essere utilizzata con un orario compreso tra le 9 del mattino e la mezzanotte, offrendo così uno spazio dedicato alle attrazioni per tutto l’arco della giornata.

Per l’effettivo svolgimento dell’attività, l’organizzatore dovrà comunque ottenere la concessione di suolo pubblico da parte del competente servizio Osap, passaggio necessario per completare l’iter autorizzativo.