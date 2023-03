CIVITANOVA - Il 27 marzo torna a riunirsi l'assise: tra i temi la mozione di revoca dall'incarico di presidente del consiglio a Fausto Troiani e anche l'interrogazione sull'intitolazione del piazzale a Tatanka Yotanka. Torna per la terza volta in 15 anni alla discussione dei consiglieri l'adozione definitiva del progetto Ceccotti

Dopo mesi di assenza torna a riunirsi il Consiglio comunale a Civitanova. Una seduta “fiume” con un programma denso di tematiche e argomenti sia amministrativi che politici quello che i consiglieri affronteranno lunedì 27 marzo dalle 21,15 quando l’assise sarà chiamata a discutere 13 punti. Assai probabile che servirà una seconda convocazione per smaltire tutti i punti e che probabilmente slitterà anche il tema più atteso: la mozione di sfiducia a Fausto Troiani proposta dall’opposizione che segue infatti le interrogazioni sull’intitolazione del piazzale a Toro seduto e a Sergio Ramelli che tanto hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica in questi giorni. La giunta infatti nei giorni scorsi ha dato l’ok all’intitolazione di uno spazio pubblico a Toro seduto nella stessa delibera nella quale si concede una zona anche ad Anna Frank. Una vicenda partita nel 2018 su quegli stessi scranni come battuta, ancora una volta con protagonista Fausto Troiani che propose, qualora si dovesse intitolare spazi pubblici a vittime di sterminio, proprio il nome di Toro Seduto.

Per regolamento e prassi però solo la prima ora è destinata ad interrogazioni e mozioni ed è assai probabile che a slittare sarà proprio la mozione di sfiducia (punto 3) con la quale l’opposizione chiede la revoca della funzione di presidente del consiglio a Fausto Troiani dopo la condanna in primo grado per diffamazione nei confronti di Laura Boldrini e per l’inchiesta che lo vede indagato indagato per lesioni e violenza privata nei confronti di una donna. Al voto a seguire anche l’adozione definitiva della variante al piano regolatore per la Ceccotti che arriva in Consiglio per la terza volta in 15 anni e anche l’approvazione dell’altra variante, quella finalizzata all’individuazione di un’area turistico-ricettiva. una serie di punti in materia contabile e fiscale, una serie di sostituzioni nelle commissioni.

(l. b.)