Albero cade sulla carreggiata (Foto)

MALTEMPO - Chiusa la strada delle Pisciarelle a Civitanova Alta per il crollo di un tronco. Riaperta attorno alle 8 dopo l'intervento dei vigili del fuoco

11 Ottobre 2022 - Ore 10:12 - caricamento letture

Albero cade in contrada Pisciarelle a Civitanova Alta, strada chiusa alle prime luci dell’alba e poi riaperta dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

Intervento questa mattina di polizia municipale e pompieri per una pianta che ha ceduto schiantando sull’asfalto. Un cedimento dovuto forse a causa delle piogge che questa notte hanno raggiunto anche la costa. Il tronco si è spezzato di netto a metà e ha occupato la carreggiata. Fortunatamente la strada è poco transitata e in quel momento non stava passando alcun veicolo. Questa mattina poi la polizia municipale è intervenuta per bloccare l’accesso e deviare il traffico verso altre direzioni. I vigili del fuoco. sul posto con due mezzi, hanno segato il tronco e liberato la strada dalle fronde e dai rami.

