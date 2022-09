Protezione civile di Colmurano

nel dramma a Pianello di Ostra:

«L’aiuto materiale e un sorriso di speranza»

IL RACCONTO del gruppo d'intervento formato dal coordinatore Mattia Lambertucci, dal vice Lorenzo Porcarelli e da Chiara Santecchia nelle zone dell'alluvione

27 Settembre 2022

«In questa nostra martoriata Italia, sempre più soggetta a dissesti idrogeologici dovuti, da un lato, alla sua particolare conformazione idrogeologica e dall’altro, dalla non sempre corretta azione dell’uomo così come dalla sua inazione, ci rendiamo sempre più consapevoli del fatto che dallo scatenarsi di un nubifragio o di un evento sismico alle conseguenti situazioni di estremo pericolo, sia per gli uomini così come per gli animali e le cose, intercorre un tempo estremamente breve che nella maggior parte dei casi non permette di intervenire in modo adeguato per mettere in sicurezza chi è stato vittima di tali avversità». Con queste parole inizia la nota della protezione civile di Colmurano che racconta il suo intervento a Pianello di Ostra dopo l’alluvione.

«Diventa estremamente importante prevenire queste situazioni particolarmente drammatiche con un capillare controllo del territorio e garantire interventi di soccorso di qualità, sia a breve che a medio termine – sottolineano – In queste situazioni, unitamente alle forze preposte ai soccorsi, sono presenti anche i volontari della Protezione Civile.

Anche a Colmurano la Protezione Civile ha il suo nucleo di intervento, che naturalmente si è reso subito disponibile non appena è venuto a conoscenza degli eventi drammatici verificatisi nella provincia di Ancona. Ricevuta la richiesta proprio dal distretto di Ancona, la Protezione Civile di Colmurano si è immediatamente mobilitata raggiugendo la località di Pianello di Ostra. Il gruppo d’intervento era formato da Mattia Lambertucci, che è il coordinatore della sede di Colmurano, da Lorenzo Porcarelli (il vice-coordinatore), dalla segretaria Chiara Santecchia e da Gianluca Graziosi.

Malgrado fossero passati alcuni giorni, la situazione della frazione di Ostra era ancora visibilmente segnata dal dramma, tutti i muri delle case mostravano la forza dell’acqua che era giunta fino a lambire i soffitti, il fango era ovunque. Ma malgrado il tempo inclemente che sembrava non voler dare alcuna tregua a quella gente fin troppo provata, i nostri tre giovani volontari hanno provveduto ad aspirare l’acqua ancora presente in alcune abitazioni e a togliere il fango dai mobili.

Potrebbe sembrare strano e forse un po’ irrispettoso ma proprio quei drammatici racconti, tutto quel fango, e la pioggia che continuava a cadere segnando indelebilmente l’animo di quelle persone, ha spinto i nostri ragazzi, non solo a dare un aiuto materiale ma a regalare un timido sorriso di speranza a chiunque li avvicinasse. Ancora una volta l’apporto umano del volontariato dimostra tutta la sua importanza. Ed è anche per questo motivo che si rende necessario che i vari nuclei della Protezione Civile presenti sul nostro territorio siano sempre più valorizzati, in modo da diffondere quell’interesse che possa aiutarli a diventare sempre più numerosi, più organizzati e attrezzati; sempre più fieri di svolgere questo importante compito umanitario.





