A Cingoli 5 famiglie evacuate

dopo il crollo del ponte

Domani ancora chiuse le scuole

MALTEMPO - Il sindaco Vittori: «La situazione non è delle migliori anche per la nuova allerta meteo. Abbiamo altri 4 o 5 ponti chiusi e ci sono alcune zone senza acqua e luce»

Evacuate cinque famiglie a Cingoli per il crollo di un ponte su di una strada vicinale. I vigili del fuoco sono intervenuti nel corso del pomeriggio e hanno prestato soccorso alle persone che sono rimaste isolate in località Tre Molini. La situazione è stata seguita dal sindaco Michele Vittori che ha deciso anche per domani, come già aveva disposto oggi, di tenere le scuole chiuse.

«Oggi nel tardo pomeriggio siamo riusciti ad evacuare le 5 famiglie grazie ai vigili del fuoco – dice il sindaco Vittori -. La situazione resta ancora abbastanza critica, in particolare per l’allerta meteo di domani. Anche per quello, oltre perché dovremo continuare le operazioni per sistemare i danni del maltempo, ho deciso di tenere chiuse le scuole». Oltre al ponte crollato «abbiamo altri 4 o 5 punti chiusi, per l’ingrossamento dei fiumi e su alcuni ci sono danni all’asfalto. La situazione non è delle migliori. Inoltre in qualche zona mancano acqua potabile ed energia elettrica».

