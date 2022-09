Festa di San Nicola,

annullati gli eventi di oggi

TOLENTINO - L'amministrazione ha deciso di rinviare gli appuntamenti in programma a seguito della proclamazione del lutto regionale per le vittime del nubifragio

17 Settembre 2022 - Ore 11:40

«A seguito della proclamazione del lutto su tutto il territorio regionale per l’emergenza venutasi a creare a seguito del maltempo, nel rispetto delle vittime e dei dispersi e in segno di solidarietà alla comunità colpite da questa nuova tragedia, anche gli eventi in programma oggi in onore di San Nicola sono stati annullati». Lo fa sapere l’amministrazione comunale di Tolentino.

Pertanto è stato rinviato a data da destinarsi il concerto “Jazz Reunion” in programma al Politeama. La mostra di pittura promossa dal Laboratorio dell’Arte di Roberto Di Dionisio sarà inaugurata domenica 18 settembre, alle 11.30. Annullato l’evento dedicato alla realtà virtuale e programmato per il pomeriggio in piazza Mauruzi e rinviata a sabato 24 settembre la rievocazione storica della leggenda del Ponte del diavolo. Infine anche il team Demood si stringe alle famiglie delle vittime coinvolte e colpite, annullando la Mood Night, prevista per oggi. Le manifestazioni sia religiose che civili in programma per domenica, Festa del Perdono si terranno regolarmente.

