Vaccino agli over 80,

prima dose al 95% dei prenotati:

«Figliuolo si è complimentato»

NELLE MARCHE si sta completando la fase 1 (poi ci sarà il richiamo). Il generale ha telefonato al governatore: «Ha sottolineato la sua soddisfazione per il buon risultato. Un messaggio fondamentale per continuare su questa strada»

Prima dose della vaccinazione degli over 80, nelle Marche è stata somministrata al 95,7% delle persone che si erano prenotate per riceverla. Sono 108.954 le dosi di vaccino somministrate su 113,831 persone che hanno fatto richiesta per riceverlo. Un dato che ha portato il commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, a telefonare, oggi, al governatore Francesco Acquaroli: «si è complimentato per il risultato raggiunto, perché la nostra regione ha quasi concluso la somministrazione della prima dose agli over 80 anni. Mi ha chiesto di ringraziare il Servizio Salute e l’assessore Filippo Saltamartini per l’impegno e mi ha chiesto di estendere a tutti gli operatori, alle aziende sanitarie e ai medici di medicina generale il suo ringraziamento. Sono felice di questa telefonata perché normalmente ci si sente solo per le cose negative, e invece mi fa piacere che questa volta si sia voluto evidenziare un bel risultato. Un messaggio fondamentale in questo momento, per continuare su questa strada nonostante i mille problemi e la stanchezza». Questo il post pubblicato da Acquaroli sulla sua pagina Facebook. Il generale Figliuolo era stato a Macerata lo scorso 8 aprile per partecipare all’apertura del nuovo centro vaccinale di Piediripa. Un centro che ha aumentato i numeri delle vaccinazioni, che ora sono arrivate a circa 800 al giorno e che dovrebbero aumentare ancora (in base alla disponibilità dei vaccini).

