IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminate 597 nuove diagnosi, 432 test analizzati nel percorso guariti: cinque positivi in provincia di Ancona, tre nel Pesarese, sette nell'Ascolano e un residente con domicilio fuori regione

Sono 16 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Gores nel consueto bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 1.029 tamponi: 597 nel percorso nuove diagnosi e 432 nel percorso guariti. I positivi sono cinque nell’Anconetano, tre nel Pesarese, sette nell’Ascolano e un residente con domicilio fuori regione, tutti nel percorso nuove diagnosi. Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening per inserimento lavorativo. In totale quindi, nelle Marche, sono 6.959 i positivi a fronte di 105.550 test effettuati fino ad oggi, in provincia di Macerata restano 1.178 le persone contagiate.