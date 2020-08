IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminate 595 nuove diagnosi, 454 test analizzati nel percorso guariti: i positivi anche nel Pesarese (12), nell'Ascolano (1) e provenienti da fuori regione (2)

Venti nuovi casi di coronavirus nelle Marche, cinque dei quali nel Maceratese. E’ quanto ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 1.049 tamponi: 595 nel percorso nuove diagnosi e 454 nel percorso guariti. I contagi, oltre a quelli in provincia di Macerata (in totale 1.174 positivi dall’inizio dell’emergenza), sono stati registrati nel Pesarese (12), nell’Ascolano (1) e provenienti da fuori regione (2). «Questi casi comprendono rientri dall’estero, operatori sanitari, contatti di casi positivi e casi di contatto domestico», comunica il Gores. Nel percorso screening Montecopiolo sono stati effettuati due tamponi, registrato un caso positivo. In totale quindi, nelle Marche, sono 6.919 i contagiati a fronte di 102.939 test effettuati fino ad oggi.

(Servizio in aggiornamento)