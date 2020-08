IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminate 173 nuove diagnosi, 375 test analizzati nel percorso guariti. L'altro positivo è nell'Anconetano

Due nuovi casi di coronavirus nelle Marche: un sintomatico nel Maceratese (il totale in provincia sale cosi a 1.177 contagiati) e uno di rientro dall’estero nell’Anconetano. E’ quanto ha comunicato il Gores nel consueto bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 548 tamponi: 173 nel percorso nuove diagnosi e 375 nel percorso guariti. In totale quindi, nelle Marche, sono 6.939 i positivi a fronte di 104.356 test effettuati fino ad oggi. Il totale dei ricoverati è di 11 persone, 154 in isolamento domiciliare.