DIPENDE DA NOI ALLERTA SUI TRENI – Nel frattempo Dipende da noi e il candidato governatore Roberto Mancini dice no ai tagli delle corse ferroviarie nei mesi estivi. Dopo aver presentato la squadra al completo due giorni fa (leggi l’articolo), Mancini denuncia «l’assenza di ogni volontà di affrontare il problema ed agire un cambiamento. Ce lo conferma, ad esempio, la riduzione delle corse ferroviarie nel mese di agosto, provvedimento reiterato come se questo fosse un anno normale, come se gran parte dell’offerta sui treni intercity e frecce per tutto il mese d’agosto non fosse già esaurita da tempo, costringendo quindi viaggiatori e pendolari a vere e proprie odissee. In una situazione nuova e straordinaria come questa sarebbe stato necessario già da tempo invece riprogrammare e connettere tutta l’offerta di trasporto modificando tracce ed orari per potenziare fasce orarie e inserire nuove direttrici a supporto ad aree sempre più marginalizzate. L’incuria che ha caratterizzato la gestione del trasporto pubblico locale nelle Marche – prosegue Mancini – ha via via espulso da questo servizio migliaia e migliaia di cittadini che sono stati costretti a scegliere l’auto privata, lasciando al trasporto pubblico un’utenza marginale. Una politica fallimentare e utile solo alle aziende di trasporto che in questi anni sono state ben felici di investire poco, innovare meno e guadagnare senza molto impegno. Ciò a fronte dell’aumento dei passeggeri del trasporto ferroviario che nella nostra Regione che sono passati da 16.400 del 2011 ai 24.950 (+52,1%) del 2018».

TAGLI DEL NASTRO – Inaugurazioni a gogo per le sedi elettorali dei candidati consiglieri in provincia. Dopo quello, ieri, di Elena Leonardi (Fratelli d’Italia) in corso Matteotti a Porto Recanati, sul fronte del centrosinistra Italia Viva dà appuntamento giovedì alle 11,3o in via De Amicis a Morrovalle per l’inaugurazione della prima sede provinciale. Occasione per presentare anche la candidata consigliera Manila Ilari.

Leonardi ha lanciato la sua campagna elettorale ricordando gli anni in Consiglio regionale da capogruppo: «Cinque anni che mi hanno permesso di toccare da vicino i problemi della nostra comunità – ha detto la candidata . Ho presentato oltre 250 atti e ho cercato di contribuire a 360 gradi su tutte le più disparate materie e sono convinta che l’esperienza maturata in questi cinque anni, che l’impegno che ho sempre messo nella mia attività politica, possano essere declinati al meglio per quella che deve essere una storia del tutto nuova per le Marche con il nostro candidato governatore Francesco Acquaroli».