FASE 2 - Appuntamento oggi alle 16 per illustrare le ultime disposizioni ufficiali e i protocolli di sicurezza pubblicati della Regione Marche

Proseguono gli incontri online gratuiti organizzati da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. «Dopo il partecipatissimo appuntamento dedicato al settore Benessere, oggi pomeriggio l’associazione incontrerà virtualmente ristoratori, gestori di bar, gelaterie, pizzerie e titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, per illustrare le ultime disposizioni ufficiali e i protocolli di sicurezza pubblicati della Regione Marche», spiegano da Confartigianato. «Quello della ristorazione e pubblico esercizio è uno dei comparti sicuramente più colpiti da questa emergenza sanitaria – ha dichiarato Riccardo Golota, Responsabile Marketing dell’Associazione – e la sua ripartenza gioca un ruolo fondamentale nella ripresa dell’economia locale. Per questo Confartigianato, grazie al suo team di tecnici ed esperti in materia di ambiente e sicurezza, credito e gestione aziendale, potrà affiancare le proprie imprese guidandole in tutte le fasi tecniche e burocratiche necessarie alla riapertura”.

L’incontro si terrà alle ore 16 attraverso la piattaforma GoToMeeting.