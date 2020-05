COMMERCIO - Con la vendita di altri 5 punti di vendita della rete Margherita a terzi operatori è stato decretato lo stop alla movimentazione della unità distributiva osimana e l'avvio della procedura di svuotamento della struttura di 75.000 colli destinati agli ipemercati del Nord Italia. «I 100 dipendenti, in cassa integrazione Covid, andranno a rinsaldare l’esercito dei disoccupati» rimarcano le segreterie Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil

Deposito ex Auchan Sma: iniziato lo smantellamento.«Mentre impera assordante il silenzio di Margherita che sta portando a termine lo smantellamento della vecchia Sma -Auchan attraverso la cessione a Conad e a terzi operatori commerciali della rete di vendita, risuona ormai il de profundis per la logistica marchigiana. – scrivono in una nota Carlo Cotichelli (Filcams Cgil), Selena Soleggiati (Fisascat Cisl) e Fabrizio Bontà (Uiltucs Uil) – Con la vendita di ulteriori 5 punti di vendita della rete Margherita a terzi operatori si è inferto infatti un colpo mortale alla movimentazione della unità distributiva di Osimo e la risoluta accelerazione nella procedura di svuotamento del deposito partita da oggi, è un segnale inequivocabile. Siamo ormai ai titoli di coda: omettendo ogni confronto con le organizzazioni sindacali e con la stessa Regione Marche, Conad e Xpo rottamano il deposito e chiudono in sordina una operazione di vendita che ha segnato sin troppi esuberi nella rete, nella sede e nella logistica».

L’ultimo confronto tenutosi in Regione, apparentemente improntato alla massima correttezza e trasparenza, si era concluso con l’impegno a verificare la possibilità di integrare anche Osimo nella supply chain di Conad. «Ma la delegazione aziedale, approfittando del contesto attuale, dove ogni attenzione è ovviamente rivolta all’emergenza sanitaria e quindi alla limitazione del contagio, si è ben guardata dal far pervenire qualsivoglia comunicazione al presidente della nostra Regione. – rimarcano i tre sindacalisti – 75.000 colli prenderanno la via del Nord e saranno distribuiti negli ipemercati più grandi già nei prossimi giorni, mentre i 100 lavoratori oggi collocati in cassa Covid con una riduzione del 60% del loro orario di lavoro, andranno con ogni probabilità a rinsaldare l’esercito dei disoccupati che la pandemia ha già pesantemente arricchito». Davanti a questo scenario i tre responsabili delle segreterie Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil restano però convinti «che l’exitus non sia l’unico epilogo diagnosticabile: con l’impegno di Conad Adriatico, di Cia e di Xpo, l’integrazione nella supply chain del gruppo Conad costituirebbe una valida alternativa per l’azienda e per i lavoratori. Se l’assenza di confronto continuasse ad essere l’unica strategia aziendale, i lavoratori, le Rsu e le segreterie di categoria valuteranno le azioni da intraprendere nella assemblea che si riunirà nei prossimi giorni».