Sono 20 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche sui 865 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. Nel Pesarese 15, due nel Maceratese, uno nell’Anconetano, zero nel Fermano e nell’Ascolano e due fuori regione. A comunicarlo il Gores nel primo bollettino di giornata. Prosegue la fase di controllo, l’incidenza giornaliera dei positivi sul totale dei test svolti è oggi al 2,31% contro lo 2,57% di ieri. In totale nelle Marche sono 6.588 i contagiati su 52.041 esami analizzati per una percentuale complessiva dei test positivi sul totale degli effettuati del 12,66% (ieri era al 12,83%).

