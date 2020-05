IL BOLLETTINO del Gores - Continua la fase di controllo, scendono l'incidenza giornaliera e quella complessiva dei positivi sul totale degli esami svolti dall'inizio dell'emergenza. In terapia intensiva scendono a 38 i ricoverati

Sono 18 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche su 834 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore nei laboratori regionali (in netto calo rispetto a ieri quando erano stati effettuati 1.232 esami). E’ questo il dato comunicato dal Gores nel primo bollettino odierno. Continua la fase di controllo, scendono l’incidenza giornaliera dei positivi sui test svolti (oggi 2,15%, ieri 2,51%), e quella complessiva dei contagi sul totale dei tamponi esaminati dall’inizio dell’emergenza, che mantiene il trend al ribasso di giorno in giorno: 13,94% ieri, 13,73% oggi. In totale nelle Marche i positivi sono saliti a 6.470 su 47.092 tamponi svolti.

In provincia di Macerata c’è stato un altro caso rispetto a ieri, da 1050 a 1051: è il risultato migliore da quando sono iniziati i contagi nella provincia (insieme a quello registrato tra il 26 e il 27 aprile, anche allora c’era stato solo un contagio in più). Nel Maceratese finora non è mai successo che non si registrassero nuovi casi, ma già ieri sei era registrato un risultato molto positivo con soli tre casi, il giorno precedente sono stati cinque e quello prima otto, mentre quello prima ancora tre, e tra l’1 e il 2 maggio i casi erano stati due. Nessun caso invece si è registrato da ieri nel Fermano (454), in provincia di Ascoli c’è stato un caso, in provincia di Ancona 4 i contagi, in quella di Pesaro 9. Scendono inoltre a 38 le persone ricoverate in terapia intensiva, ieri erano 41. Salgono i dimessi e guariti: 2.278 (ieri erano 2.257). Le persone ricoverate in area post critica sono 51.

