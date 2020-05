IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore effettuati 1.207 test in tutta la regione, il 2,4% è risultato positivo. Il conto totale sale a 6.392, nella nostra provincia a 1.042. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva (42) e aumentano i dimessi/guariti (2.237)

AGGIORNAMENTO DELLE 15,45 – Sono otto i nuovi casi di coronavirus nel Maceratese sui 29 totali registrati nelle Marche. E’ quanto emerge dal secondo bollettino giornaliero del Gores con i dati aggiornati delle province. Nella nostra il conto sale quindi a 1.042. Aumentano poi le persone in isolamento domiciliare (+3) rispetto a ieri, per un totale di 945, di cui 196 operatori sanitari. A livello regionale invece continuano a svuotarsi le terapie intensive, dai 44 pazienti di ieri ai 42 di oggi. Di contro aumentano i dimessi/guariti, arrivati a 2.237 (+12 rispetto a ieri).

Sono 29 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche sui 1.207 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. E’ quanto comunica il Gores nel primo bollettino giornaliero. L’incidenza giornaliera dei positivi sul totale dei test effettuati è del 2,4%, in linea con gli ultimi giorni. A parte il dato falsato di ieri, quando è stato comunicato che nei 44 casi erano conteggiati anche esami effettuati in altri giorni (29, 30 aprile e 1, 2 maggio). Il conto totale quindi in regione sale a 6.392 su 44.045 tamponi complessivi svolti fino ad oggi. Un’incidenza totale di positivi pari al 14,5%.