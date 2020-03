CORONAVIRUS - Il presidente di Anci Marche, candidato del Pd alle regionali: «Grazie a medici, infermieri e operatori, sono in prima linea contro l’epidemia. Va alleggerita la pressione sul personale per migliorare ulteriormente l’efficienza dei nostri ospedali»

«In questo momento così difficile per la nostra regione, voglio ringraziare a nome dei sindaci marchigiani il personale medico e infermieristico, i medici di famiglia, gli operatori socio-sanitari e tutti coloro che, in tutte le Marche, si stanno alacremente adoperando per contenere l’epidemia di Coronavirus e prestare soccorso ai contagiati». A dirlo è Maurizio Mangialardi, presidente di Anci Marche e candidato del Pd alle elezioni regionali. «Ho avuto modo di complimentarmi con la dottoressa Nadia Storti la direttrice generale dell’Asur Marche, per la rapida riorganizzazione delle strutture sanitarie messa in atto e, soprattutto, per il generoso ed encomiabile sforzo del personale ospedaliero di tutta la regione. È giusto che tutti i cittadini conoscano questo impegno straordinario a servizio della comunità per far fronte all’emergenza. Da giorni – insiste – assistiamo allo sfiancante lavoro di medici e infermieri costantemente impegnati anche a coprire i turni dei loro colleghi ammalati accettando, e in alcuni casi addirittura chiedendo spontaneamente, la revoca delle ferie già assegnate. Sappiamo che per quanto riguarda il potenziamento del personale infermieristico a breve partirà l’assunzione a tempo determinato di quanti sono risultati idonei alla selezione del 26 febbraio. L’auspicio – ha concluso il presidente di Anci Marche – è che si continui a procedere su questa linea e che il piano di assunzioni promosso dal governo nazionale possa essere attuato in tempi brevissimi per alleggerire la pressione sul personale e migliorare ulteriormente l’efficienza dei nostri ospedali».