CALCIO - Questa sera la decisione del tribunale federale territoriale. Era l'ultima spiaggia per il ripescaggio

Ricorso respinto per inammissibilità, niente ripescaggio in Eccellenza per la Maceratese. La società biancorossa, tramite l’avvocato Giancarlo Giulianelli, si giocava oggi l’ultima carta al tribunale federale territoriale di Ancona. In serata è arrivato il verdetto negativo: il ricorso è stato giudicato inammissibile. Confermato dunque il ripescaggio dell’Azzurra Colli. La Maceratese ora dovrà concentrarsi unicamente sul campo: la squadra di Marinelli è a punteggio pieno dopo due giornate nel in Promozione e mercoledì giocherà all’Helvia Recina gli ottavi di Coppa Marche contro il Chiesanuova mentre domenica in campionato ospiterà la co-capolista Aurora Treia (leggi l’articolo).