di Mauro Giustozzi

Come già preannunciato in mattinata dal presidente della Figc Marche, Paolo Cellini, nessuno spiraglio per la Maceratese di essere ammessa in Eccellenza a seguito della lunga lettera, in autotutela, che la società tramite il suo legale Giancarlo Giulianelli ha fatto pervenire alla sede regionale della Federcalcio. A questo punto la società biancorossa dovrà decidere rapidamente se continuare, come aveva peraltro annunciato il legale nella lettera inviata alla Federcalcio, nella sua battaglia per rivendicare l’ammissione al campionato di Eccellenza attraverso un ricorso ( da presentare entro il 22 agosto al Collegio di garanzia del Coni) un salto di categoria che potrà semmai essere sancito però da un tribunale sportivo e non più dalla Figc. Non è da escludere che anche la Filottranese a questo punto, altra esclusa dall’ammissione al torneo superiore, decida di ricorrere contro questa decisione presa dal comitato regionale. E’ chiaro che in presenza di più ricorsi c’è il rischio di slittamento dell’avvio dei campionati 2019/20. Il massimo campionato regionale per la Figc resta quindi a 16 squadre, con l’Azzurra Colli che subentra alla non iscritta Pergolese. A sostituire la società pesarese non iscrittasi al torneo sarà invece il Corridonia che così disputerà il prossimo anno il campionato di Promozione girone B. Questo il testo del comunicato ufficiale emanato poche ore fa dalla Figc Marche. «Con riferimento ai CC.UU. n. 45 del 13.10.2018 con rettifica di cui al CU n. 170 del 26.03.2019, n. 179 del 08.04.2019 ed alle graduatorie definitive per il completamento degli organici pubblicate nel C.U. n. 7 del 23.07.2019, devono intendersi ammesse al campionato superiore le società sotto indicate. Campionato di Eccellenza: considerata la mancata iscrizione al campionato di Eccellenza della U.S. Pergolese Asd, viene ammessa al campionato regionale di Eccellenza ed iscritta d’ufficio anche alla Coppa Italia di Eccellenza, la seguente società: Asd Atletico Azzurra Colli. Campionato di Promozione: visto il passaggio al campionato di Eccellenza della sopracitata società, viene ammessa al campionato regionale di Promozione ed iscritta d’ufficio anche alla Coppa Italia di Promozione, la seguente società: Asd Calcio Corridonia». A beneficiare dei ripescaggi a cascata nelle categorie inferiori saranno altre due società della nostra provincia, il San Ginesio ed il Montecassiano che torneranno a giocare la prossima stagione in Seconda categoria.