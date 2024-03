Mezzo chilo di droga (tra cocaina e marijuana) in casa: arresto convalidato e resta in carcere il 27enne Macaj Rrok, albanese residente a Macerata. Oggi si è svolta la convalida al tribunale di Macerata davanti al giudice Giovanni Manzoni. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 27enne è stato arrestato venerdì scorso dai carabinieri.

I militari lo hanno fermato a Villa Potenza, in seguito ad attività di pedinamento e osservando le mosse del giovane sospettato di essere coinvolto nello spaccio di droga. I carabinieri del Reparto operativo di Macerata gli hanno trovato addosso 4 grammi di cocaina. La droga era divisa in cinque confezioni. Poi c’è stata la perquisizione a casa del giovane, che vive a Macerata.

Nell’abitazione i militari hanno trovato circa 260 grammi di cocaina e circa 350 grammi di marijuana. Inoltre c’erano 25.400 euro che per i carabinieri sarebbero provento dell’attività di spaccio. Il giovane era stato arrestato ed era andato in carcere a Montacuto di Ancona. Oggi Rrok, difeso dagli avvocati Andrea Albanesi e Roberta Ferracuti, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso della convalida dell’arresto davanti al gip Giovanni Manzoni. Il giudice ha confermato la misura cautelare in carcere.

(Gian. Gin.)