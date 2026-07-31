Ultimo giorno di lavoro per il sostituto commissario della Polizia locale di Macerata Giovanna Cipriani, che da domani sarà in pensione. Una delle colonne del corpo guidato dal comandante Danilo Doria, che negli ultimi giorni è stata festeggiata dai colleghi di una vita.

Giovanna aveva iniziato la sua attività di lavoro come trimestrale a Corridonia, per poi prendere servizio l’1 agosto 1988 a Macerata, da dove non si è più mossa. Nei giorni scorsi é stata salutata da tutti gli uffici ed in special modo dai colleghi dell’Ufficio verbali, dove ha espletato le sue attività di lavoro negli ultimi anni. Tutto il comando l’ha omaggiata con il Crest della Polizia locale e dei biglietti per Il Mof, vista la sua conoscenza e passione del mondo dell’opera.

Anche l’assessore Paolo Renna ci ha tenuto a ringraziarla per tutto il lavoro svolto in questi anni per il Comune e per tutta la comunità maceratese.