Mezzo chilo di droga tra cocaina e marijuana, arrestato un 27enne. L’operazione è dei carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Macerata. I militari hanno fermato il giovane ieri sera a Villa Potenza di Macerata. Il giovane, un albanese che vive nel capoluogo, era finito al centro di una indagine dei carabinieri perché sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio di droga. Dopo servizi di osservazione e pedinamenti, ieri i militari lo hanno fermato vicino al campo sportivo di Villa Potenza. I carabinieri lo hanno perquisito e gli hanno trovato 4 grammi di cocaina. La droga era divisa in cinque confezioni pronte per essere spacciate. Da lì le indagini si sono spostate a casa del 27enne. Nel corso di questa perquisizione i carabinieri hanno trovato altra droga. C’erano 260 grammi di cocaina e circa 350 grammi di marijuana. I militari hanno trovato anche parecchi soldi: 25.400 euro. Una somma che secondo gli inquirenti sarebbe il ricavo dell’attività di spaccio. I militari hanno sequestrato sia la droga che i soldi. Secondo gli inquirenti la droga trovata in casa avrebbe fruttato al 27enne circa 40mila euro. Il giovane è stato arrestato e si trova nel carcere di Montacuto di Ancona. Sono in corso le indagini per ricostruire i contatti del giovane per ricostruire l’attività di spaccio.