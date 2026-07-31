Estate inclusiva con la colonia Anffas

Sorrisi, tuffi rinfrescanti e la gioia semplice di un gelato condiviso sotto l’ombrellone. È la ricetta della colonia estiva che vede protagonisti i ragazzi delle comunità diurne e residenziali dell’Anffas di Civitanova e Montecosaro. Per la bella stagione, la routine quotidiana lascia spazio alla brezza marina e alla spensieratezza del lungomare sud civitanovese.

A fare da cornice a questa iniziativa è lo chalet GBeach, che ha confermato la propria sensibilità verso il sociale mettendo a completa disposizione dei ragazzi le strutture e attrezzature a titolo gratuito. «È Un gesto di generosità che trasforma ogni giornata in spiaggia in un’occasione di autentica socializzazione – dicono dall’Anffas – Tra una chiacchierata e un gelato al bar i ragazzi interagiscono quotidianamente con il personale dello stabilimento e con i vicini di ombrellone, creando un clima di spontanea familiarità e calore umano, sta proprio nelle relazioni umane che si intrecciano sul bagnasciuga il valore aggiunto di questa colonia».