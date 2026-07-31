«Stiamo costruendo una struttura moderna, sicura e sostenibile, progettata secondo i più elevati standard tecnologici e di efficienza energetica. Il nuovo polo scolastico, i cui lavori sono in linea con il cronoprogramma previsto, non sarà soltanto un luogo dedicato alla formazione, ma un punto di riferimento per l’intera comunità, capace di coniugare qualità degli spazi, innovazione e sicurezza». Così il presidente della Provincia Alessandro Gentilucci, sui lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico di Tolentino, che una volta completato ospiterà il Liceo classico, il Liceo scientifico, il Liceo coreutico Filelfo, l’Ite Filelfo e l’Ipsia Frau, dopo che ieri mattina ha svolto un sopralluogo tecnico al cantiere a cui hanno preso anche il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, i tecnici e i responsabili dell’impresa esecutrice.

L’incontro ha coinciso con un momento fondamentale dell’iter costruttivo: l’inizio del montaggio della struttura prefabbricata in cemento armato destinata a formare l’ossatura del corpo centrale dell’edificio. Un passaggio chiave che segna l’avvio della fase di allestimento tridimensionale dell’immobile, destinato a trasformare in modo radicale il panorama edilizio e scolastico del territorio.

«Finalmente – sottolinea Sclavi, che ieri sera aveva riferito sullo stato dei lavori in consiglio comunale (leggi l’articolo) – è partita la fase di realizzazione e verticalizzazione dell’edifico. Ringraziamo il presidente Gentilucci e la Provincia di Macerata che hanno dato un nuovo impulso al cantiere. Sono già pronti i prefabbricati da assemblare per cui in breve vedremo la struttura a dimostrazione che il campus c’è».