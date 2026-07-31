“Liricamente” fa centro. La manifestazione organizzata dall’Associazione commercianti centro storico ha attirato molta gente con un format a metà tra innovazione e tradizione.

Tra l’ora di cena e il dopocena, tanti maceratesi ma anche diversi turisti (con anche qualche accento straniero) hanno scelto ristoranti e locali del centro, sbirciando tra i negozi aperti fino alla mezzanotte, con la città colorata di blu, simbolo dell’evento e della musica che ha animato le strade.

Proprio la parte musicale è stata la più apprezzata, tra incursioni del tenore Alessandro Scotto Di Luzio (all’opera allo Sferisterio in queste settimane con il “Nabucco”) tra i tavoli degli avventori dei vari locali, il sempre suggestivo spettacolo di fuoco e opera in piazza della Libertà e la rivisitazione elettronica del “Nabucco” di Verdi a cura di Paolo Bragaglia e Agostino Maria Ticino.

Molto apprezzata anche la versione notturna del “Barattolo”, il mercatino della tradizione che dalle 17 a tarda notte ha trovato posto in via Garibaldi tra vintage, oggetti fatti a mano e di seconda mano, artigianato, collezionismo, antiquariato, hobbistica e modernariato.

Unica piccola nota dolente: la questione viabilità. Con il centro storico lasciato aperto, diverse auto si sono avventurate risalendo da rampa Zara verso piazza della Libertà e oltre, costrette allo slalom tra persone e tavoli.

Intanto domani tornano in Gran Sala Piero Cesanelli allo Sferisterio i concerti di chiusura delle Abf – Masterclass di Alta formazione artistica. L’appuntamento con la musica da camera si terrà sabato pomeriggio, mentre quello dedicato al canto lirico l’8 agosto ed entrambi consentiranno gratuitamente al pubblico uno sguardo sul futuro internazionale della musica.

(Foto di Fabio Falcioni)