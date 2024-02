di Gianluca Ginella

Stalking al presidente del Consiglio comunale di Civitanova, questa l’accusa per una 35enne romena che oggi è stata rinviata a giudizio dal gup del tribunale di Macerata. L’accusa, sostenuta dal pm Claudio Rastrelli, contestava alla donna una serie di comportamenti che avrebbe avuto nel corso del 2022 verso Troiani (a sua volta in precedenza rinviato a giudizio per lesioni contro la donna, che avrebbe colpito con uno schiaffo rompendole un timpano).

L’esponente politico civitanovese, 66 anni, aveva denunciato la donna per estorsione e stalking. La procura aveva chiesto l’archiviazione per entrambi i reati e il gip aveva deciso, per il solo reato di stalking, di ordinare al pm di formulare l’imputazione.

Da qui l’udienza che si è svolta oggi in cui Troiani si è costituito parte civile, assistito dagli avvocati Tiziano Luzi e Gian Luigi Boschi. Secondo l’accusa la donna, che con Troiani aveva avuto una frequentazione, avrebbe molestato il presidente del Consiglio comunale seguendolo, attendendolo in auto, presentandosi al Consiglio comunale, telefonando ripetutamente e parlando della loro relazione alla moglie di lui.

Sempre secondo l’accusa dal luglio 2022 si sarebbe fatta trovare in tutti i posti frequentati da Troiani: sotto il palazzo comunale, nel bar e dal tabaccaio vicino casa.

In una occasione, dice l’accusa, avrebbe effettuato circa 30 telefonate consecutive al cellulare di Troiani a cui lui non aveva risposto, fino a che avrebbe risposto la moglie a cui la donna si sarebbe presentava dicendole di essere l’amante del marito. Il 28 novembre si sarebbe presentata durante la seduta del Consiglio comunale di Civitanova, rimanendo tutto il tempo seduta a fissare Troiani. Il 14 gennaio si sarebbe presentata nuovamente nella sala consiliare e avrebbe guardato, dice accusa, in direzione di Troiani. Sarebbe stata scortata da 5 o 6 persone, dice l’accusa «asseritamente appartenenti ad un istituto di vigilanza privata». Il processo si aprirà il 3 luglio. La 36enne è assistita dagli avvocati Paolo Carnevali e Alberto Feliziani, oggi sostituiti dall’avvocato Lucrezia Massaccesi.