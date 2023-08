L’Ast al lavoro per completare l’organico. Sono state colmate alcune carenze di personale sanitario, a cominciare dal Servizio di igiene epidemiologia e sanità pubblica dove sono stati assunti due dirigenti medici, Cecilia Acuti Martellucci (a tempo indeterminato) e Mosè Martellucci, con contratto, in quanto medico specializzando, a tempo determinato e con orario ridotto.

Per quanto riguarda le professioni sanitarie, sono stati assunti a tempo determinato e a titolo straordinario, con durata fino al 31 dicembre, prorogabili, dieci infermieri mediante utilizzo della graduatoria dell’avviso pubblico, per esame, indetto in forma consorziata tra Ast Fermo, Macerata e Ascoli.

Questo personale in più consentirà di gestire in modo flessibile le esigenze di copertura dei turni in strutture carenti di personale per assenze dovute a malattia, aspettative. Per sostituire il personale cessato a vario titolo dal servizio, a ripristino del turnover, sono stati assunti a tempo indeterminato otto operatori socio sanitari, mediante utilizzo della graduatoria di concorso esistente nell’Ast di Pesaro Urbino.

Inoltre, per non disperdere le professionalità acquisite, nelle more del completamento della procedura di stabilizzazione sono stati prorogati fino al 31 dicembre i contratti di lavoro a tempo determinato di tre assistenti amministrativi in scadenza al 30 agosto.

«Diamo risposta alla crescente richiesta di personale – afferma il direttore generale dell’Ast di Macerata Daniela Corsi – assumendo all’interno della nostra azienda le figure professionali necessarie per garantire l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e le esigenze delle varie unità operative. Lo facciamo nel rispetto della programmazione economica del fabbisogno triennale di personale 2023-2025 e nei limiti imposti dal tetto di spesa ivi previsto».

L’Ast di Macerata ha fatto un bando per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici di direzione medica di presidio ospedaliero. Nell’ambito del Dipartimento dei Servizi, infine, è stato attribuito a Roberto Evangelisti, attualmente sostituto del titolare Maurizio Lucarelli collocato a riposo, l’incarico di durata quinquennale di responsabile dell’Unità operativa di “Diagnostica” di Camerino e San Severino.