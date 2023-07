L’infermiere Giorgio Albani va in pensione. Dopo tanti anni di attività, di cui la maggior parte in Rianimazione, poi in Dialisi a Recanati e gli ultimi in Oculistica all’ospedale di Macerata, l’operatore sanitario, stimato e amato da colleghi e colleghe, lascia il mondo del lavoro per godersi il meritato riposo.

Sentite le parole delle sue colleghe, le infermiere dell’oculistica e della rianimazione: «Lo ringraziamo per la sua professionalità e competenza, perché ha messo sempre al primo posto il servizio al paziente, ma non ha tralasciato noi, i suoi colleghi. Tantissimi auguri Giorgio».