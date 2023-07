di Luca Patrassi

Il maceratese Alberto Carelli è il nuovo direttore amministrativo della Ast di Fermo. L’atto è appena stato sottoscritto dal direttore generale della Azienda sanitaria territoriale fermana Gilberto Gentili e la nomina sarà operativa dal prossimo primo agosto: dunque per qualche giorno ancora Alberto Carelli continuerà a svolgere il ruolo di dirigente amministrativo dell’Ast, ruolo che ricopre da decenni, con passaggi anche come direttore regionale amministrativo dell’Asur (ai tempi della direzione generale affidata a Piero Ciccarelli e quella sanitaria a Giorgio Caraffa) e come direttore generale della allora Area Vasta di Fermo dell’Asur. Adesso appunto Carelli tornerà con un ruolo apicale in quel di Fermo, territorio che lo aveva già visto all’opera: il nome del dirigente pubblico maceratese era stato fatto in passato anche per la nomina alla direzione generale di varie Ast ma erano tempi più freddino anche sul fronte dei rapporti con Palazzo Raffaello, ora le temperature più calde devono aver sciolto alcune resistenze. Dal prossimo primo agosto quindi il maceratese Alberto Carelli sarà operativo in quel di Fermo nel ruolo di direttore amministrativo della locale Azienda sanitaria territoriale.