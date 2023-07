«Vorrei ringraziare di cuore tutti i medici che mi hanno curato, il personale infermieristico e socio sanitario, perché mi hanno regalato una seconda vita. Ho trovato un ambiente ricco di umanità e di grandi competenze professionali, fondamentali per restituirmi la salute», a dirlo è un giovane cuoco, Riccardo Rossi, che è stato ricoverato all’ospedale di Camerino in Rianimazione e all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

«Si pensa alla sanità solo per i problemi, invece fino a quando non si mette piede in un ospedale, non ci si rende conto di che patrimonio prezioso di persone dedite alla loro professione come una missione, si nasconde in corsia» continua Rossi. Per un mese e mezzo a causa di una grave patologia intestinale, è stato ricoverato all’ospedale di Camerino, nel reparto di Rianimazione diretto da Angelo Leo e nel reparto di Chirurgia diretto da Giambattista Catalini, dove è stato operato da Alessandro Paoloni, con una parentesi di cinque giorni a Torrette di Ancona.

Oggi il peggio per il ragazzo di appena 27 anni è ormai alle spalle, ma sente di voler ringraziare entrambi i reparti dell’ospedale di Camerino ed in particolare medici, infermieri e oss che si sono presi cura di lui: «Ringrazio il personale sanitario che mi è stato di grande aiuto, all’ospedale di Camerino mi hanno trattato con grande professionalità e umanità, mi sono trovato molto bene. E’ una struttura ricca di operatori dotati di grande competenza e profonda dedizione verso il loro lavoro, a tutti loro va la mia stima ed il mio apprezzamento per tutto quello che hanno fatto per me durante questo periodo di ricovero».