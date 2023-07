A 79 anni Antonia Tozzi di Esanatoglia è tornata in palestra ad allenarsi, con calma ed attenzione, dopo un mese dall’intervento di protesi al ginocchio a cui è stata sottoposta all’ospedale di Camerino, nel reparto di Ortopedia. Se lo ha fatto è anche merito dei medici del Reparto, diretto da Leonardo Pasotti.

«Sono stati tutti fantastici con me – dice Tozzi -, i medici, il personale paramedico, infermieristico e gli operatori socio sanitari si sono presi cura di me, sono stati affabili e premurosi, l’Ortopedia di Camerino è un’oasi felice all’interno della sanità, un presidio da tutelare per la grande professionalità e umanità di tutti coloro che vi lavorano. Il paziente per loro non è solo una persona da curare, ma tutti ci mettono sempre quel pizzico di attenzione e premura in più che fa la differenza, contribuendo anche a tranquillizzare i familiari dei ricoverati», racconta la donna. Tozzi era già stata ricoverata l’anno scorso in agosto all’ospedale di Camerino per la frattura del femore, sempre amorevolmente assistita da tutta l’equipe del reparto, è riuscita a recuperare in pieno, ma si è reso necessario eseguire una protesi al ginocchio per recuperare appieno la funzionalità articolare. L’intervento è perfettamente riuscito e Tozzi è tornata alle sue normali attività: «Ci tengo molto a ringraziare tutti, un reparto così mi ha svoltato la vita, sono tutti molto presenti, mi sono trovata davvero bene, a tutto il personale va la mia più grande riconoscenza».

(m. or.)