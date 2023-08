«Con la fine di luglio si sono concluse per meritato pensionamento le attività lavorative al servizio di emergenza territoriale del 118 di Macerata dell’infermiera Luciana Silvi e dell’operatrice radiotelefonista Ornella Macrillò, che hanno prestato servizio per tanto tempo all’ospedale di Macerata». Con queste parole inizia la nota di ringraziamento con cui l’Ast annuncia il pensionamento delle due professioniste.

«Luciana Silvi, infermiera di lungo corso, dopo essersi diplomata alla scuola infermieri professionali di Macerata, ha mosso i primi passi professionali in alcune unità operative del nosocomio maceratese per approdare in seguito dal 1984, e per 15 anni, nel reparto di Rianimazione, sotto la direzione del dottor Ariani, che ha poi seguito nel 1997 nella costituzione del servizio di emergenza territoriale 118.

Si è distinta nella sua carriera lavorativa per aver contribuito attivamente al progressivo sviluppo del servizio 118, prestando la sua opera professionale sia nella ricezione delle chiamate di emergenza in centrale, sia nel soccorso in ambulanza sul territorio alle persone in difficoltà. Sempre con il consueto spirito di abnegazione che la caratterizza, esprimendo professionalità e umanità sia nel soccorso territoriale che con colleghi e superiori.

Diversa la strada percorsa da Ornella Macrillò, operatrice tecnica radiotelefonista che ha iniziato a lavorare nella cucina interna dell’ospedale di Macerata per poi approdare, dopo aver sostenuto un concorso, nella centrale operativa 118, dimostrando anche lei professionalità e spirito di collaborazione nel gruppo. «Al ringraziamento dei colleghi della centrale operativa 118 per l’operato delle due professioniste – afferma il direttore dell’Ast di Macerata Daniela Corsi – si aggiunge quello della direzione generale, che vuole esprimere gratitudine per chi nell’azienda ogni giorno affronta il proprio lavoro con impegno, passione e abnegazione, con l’augurio sincero di un meritato riposo».