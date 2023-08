di Monia Orazi

Volti della sanità marchigiana assumono incarichi di prestigio fuori regione. E’ di ieri la nomina a direttore amministrativo dell’Asp Basilicata, l’azienda sanitaria locale di Potenza di Pierluigi Gigliucci, 59 anni di Matelica che nella sanità marchigiana ha ricoperto diversi ruoli. È di Camerino il direttore del servizio farmaceutico dell’Usl Umbria 1, il 39enne Andrea Caprodossi nominato lo scorso giugno a seguito di concorso pubblico, che per la sua età risulta tra i primari più giovani d’Italia.

A dare la notizia della nomina di Gigliucci la stessa Asp Basilicata: «Con delibera n.562 il direttore generale della Asp Basilicata, Antonello Maraldo, ha proceduto alla nomina del direttore amministrativo: la scelta è caduta su Pierluigi Gigliucci, marchigiano, dottore commercialista dalla grande esperienza amministrativa in altri enti di prestigio che assumerà le funzioni a partire dal prossimo 21 agosto». La nomina di Gigliucci, così come dichiarato da Maraldo, «consente di dare stabilità alla direzione strategica e procedere con speditezza alla definizione degli assetti funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati».

Per la nomina si è tenuto conto dell’elenco degli idonei all’incarico di direttore amministrativo della Regione Marche. Pierluigi Gigliucci, 59 anni, originario di Matelica ha ricoperto gli incarichi di direttore amministrativo dell’Asur Marche, direttore dell’ex area vasta 3 di Macerata, direttore del servizio sanità della Regione Marche. È stato dirigente della posizione funzionale “Controllo strategico e di gestione del dipartimento salute e per i servizi sociali” della Regione Marche, direttore della zona territoriale 3 di Fano, coordinatore dell’area vasta 1 (Pesaro-Urbino-Fano), oltre ad aver ricoperto altri incarichi in ambito sanitario pubblico e nel settore privato.

Il camerte Andrea Caprodossi, 39 anni, si è laureato in farmacia ad Unicam, dove ha conseguito anche la specializzazione in farmacia ospedaliera, ha proseguito la sua formazione con diversi master in ambito sanitario. Ha mosso i primi passi nelle farmacie ospedaliere di Macerata e Torrette, sino a diventare dirigente del servizio farmaceutico dell’ex area vasta 2 di Jesi, poi a seguito del concorso il trasferimento in Umbria, dove da giugno svolge il ruolo di primario, responsabile del servizio farmaceutico dell’Usl 1 Umbria.