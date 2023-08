«Ora i soldi per l’ospedale sono 21 milioni. Nella lotta interna tra Fratelli d’Italia e Lega per la gestione del potere, ora c’è la gara anche a chi la spara più grossa». Commenta così le parole della commissaria cittadina della Lega Veronica Fortuna il capogruppo del Pd Francesco Micucci che interviene per replicare sul tema sanità. Ieri la Fortuna infatti esprimeva soddisfazione per l’annuncio dell’assessore regionale alla sanità in quota Lega Filippo Saltamartini che nel corso di un convegno a Civitanova ha annunciato risorse destinate all’ospedale di Civitanova per 21 milioni.

«Per superare quindi Borroni che da anni parla di 11 milioni per l’ospedale di Civitanova, soldi che per inciso nessuno ha mai visto, il duo Saltamartini-Fortuna ha pensato bene di annunciare ben 21 milioni – commenta Micucci – come fossero bruscolini. Non paghi della scempiaggine detta, anche loro poi si rifanno al più classico dei refrain dei politicanti: dare la colpa a chi c’era prima. E allora ecco che si tira in ballo la giunta Ceriscioli. Solo che quella giunta i soldi sul nostro ospedale li aveva messi e concretizzati per davvero con la nuova tac, la nuova risonanza magnetica, il nuovo reparto di allergologia, di oncologia, il nuovo Dea. Oltre a tutti i primari nominati. La nuova giunta regionale per ora si ferma alle chiacchiere da bar: dei due piani del blocco operatorio neanche l’ombra di un progetto».

Micucci parla anche del Covid hospital: «Tutta la strumentazione sta lì impacchettata da più di un anno e non è stata trasferita all’ospedale, mentre della casa della comunità (peraltro finanziata coi soldi del Pnrr europeo per ora c’è solo una rete arancione e non si prevede nessun personale aggiuntivo. Intanto le liste di attesa sono un inferno. Le gente non chiede ambulatori tra dieci anni, chiede una visita adesso – e infine conclude – Continuano poi a mentire sulla chiusura dell’ospedale: se c’è uno che ha votato a favore dell’ospedale unico alla Pieve di Macerata quello è il sindaco Ciarapica. E oggi che promettono che tutte le strutture ospedaliere rimarranno aperte, in realtà le stanno vuotando di contenuti, con personale in forte carenza e primari non nominati, col Pronto soccorso che si regge oramai sulle cooperative private. Cara Fortuna, dopo anni che governate a Civitanova, in regione ed ora anche a Roma, sarebbe anche ora che la tanto decantata filiera iniziasse a realizzarla qualche opera e non solo ad annunciarla a ripetizione».