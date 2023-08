di Luca Patrassi

I bandi di concorso, otto per alcune decine di posti da coprire, erano stati pubblicati nell’aprile scorso, in questi giorni diverse procedure arrivano quasi agli esiti. Il concorso per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti vacanti in Pediatria ha visto l’inserimento in graduatoria di sei medici, due specialisti e quattro specializzandi. I due specialisti sono Alberto Volpini e Dorina Pjietraj mentre i primi due specializzandi sono Federica Cerioni e Giulia Marozzi: da verificare se dal bando ad oggi non siano intervenute novità e dunque se i quattro pediatri vincitori del concorso accetteranno l’assunzione. Sul fronte dell’assunzione in Anatomia Patologica l’assunzione (a tempo determinato in attesa del conseguimento della specializzazione)è stata disposta per Laura Pepi che era nella graduatoria del concorso del dicembre 2022.

Un po’ più indietro la procedura per il concorso per l’assunzione di otto cardiologi. L’Ast – la determina è firmata dal direttore amministrativo in funzione di direttore generale Milco Coacci – ha appena fatto la nomina della commissione esaminatrice. Il presidente è Umberto Berrettini, direttore medico del reparto di Civitanova, componenti sono Gian Piero Perna (direttore della Cardiologia di Torrette) e Pierfrancesco Grossi (direttore della Cardiologia di Ascoli). Al concorso sono stati ammessi nove specialisti e 29 specializzandi ed anche in questo caso, in teoria, i posti messi a concorso dovrebbero essere coperti.

Altre determine di natura diversa. Disposte la liquidazione delle quote di produttività collettiva e retribuzione di risultato relative alla valorizzazione della performance organizzativa per l’anno 2022, il cui ammontare complessivo è risultato di circa 3.7 milioni di euro e la liquidazione in favore della dirigenza Area Sanità e Area Funzioni Locali (Pta) degli ulteriori compensi di risultato 2020 e 2021 ad incremento della performance organizzativa ed individuale di ciascuna annualità, il tutto per circa 6.7 milioni di euro.