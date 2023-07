L’Ast pagherà a un medico, già dipendente della allora Area Vasta 3 dell’Asur, 76mila euro a titolo di rimborso delle ferie non accordategli durante il servizio. E’ appena stata pubblicata la determina che mette la parola fine a un contenzioso formalizzatosi nel 2019 con il ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Macerata. Il medico in questione nel 2019 ha fatto ricorso al giudice per vedersi riconosciuti gli emolumenti legati ai giorni di ferie non dati e nemmeno liquidati nel corso dell’attività lavorativa fino al 2017. Nel 2021 era arrivata la sentenza dei giudice del lavoro del Tribunale di Macerata con accoglimento delle tesi del ricorrente e condanna a pagare. L’Ast non ha ritenuto sussistenti i motivi per appellare la sentenza del giudice di primo grado del Tribunale di Macerata che è così diventata esecutiva ed ora la gestione liquidatoria della ex Area Vasta 3 si occuperà di liquidare la spesa indicata in complessivi 76mila euro, 51mila dei quali legati alle ferie dell’ex dipendente, poi spese legali, interessi e oneri vari.

(L. Pat.)