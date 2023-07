di Luca Patrassi

Bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato: il cambio di strategia dell’Ast Macerata affronterà a breve termine la prova finale, la formulazione della graduatoria con la verifica della disponibilità ad essere infine assunti dei medici che sono stati ammessi al concorso. All’albo pretorio sono apparse le determine di nomina della commissione e di ammissione dei candidati per l’assunzione a tempo determinato di quattro medici di Pediatria e di otto di Psichiatria. Quanto al concorso per il ramo pediatrico hanno presentato domanda di partecipazione cinque specialisti e 11 specializzandi. La commissione è guidata dalla direttrice della Pediatria dell’Ast Macerata Martina Fornaro (presidente) e dai componenti Antonella Bonucci (Jesi) e Stefano Masi (Meyer Firenze). Quanto alla Psichiatria domande di partecipazione al concorso sono state presentate da tre specialisti e 13 specializzandi. Il presidente della commissione esaminatrice è Stefano Nassini, direttore della Psichiatria dell’Ast Macerata mentre i componenti sono Marella Tarini (Senigallia) e Cristiana Morera (Viterbo).

Si torna a parlare di Anatomia Patologia, stavolta per la pubblicazione del bando di concorso per l’assunzione di un medico a tempo indeterminato. Infine la telenovela dei Pronto soccorso. Altro bando di concorso, stavolta firmato Ast per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci specialisti. Dieci medici, pari alla carenza che si reputa esserci negli organici: un numero impressionante, rispetto al quale la direzione sanitaria ( e politica) continua ad agire come se gli organici fossero al top e dunque tenendo aperti anche servizi periferici che registrano afflussi prossimi allo zero.