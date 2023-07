Undici nuovi letti per il reparto di Ematologia dell’ospedale di Civitanova grazie alla donazione dell’Ail. Il reparto si arricchisce anche di alcuni nuovi arredi tra cui un armadio porta farmaci e cinque carrelli per un valore di 26mila euro. Si tratta di 11 letti di ultima generazione elettrificati e destinati ai pazienti delle camere sterili per migliorare il confort e la qualità dell’assistenza e andranno a sostituire i letti esistenti che verranno impiegati per l’attività di day hospital.

La consegna e inaugurazione questa mattina alla presenza dei vertici regionali della sanità e il personale medico del reparto diretto dal dottor Francesco Alesiani e cresciuto grazie all’operato del dottor Riccardo Centurioni, ex primario e oggi vice presidente Ail. Questa mattina nella sala conferenze dell’ospedale si è svolta la cerimonia di ringraziamento da parte dell’azienda sanitaria territoriale di Macerata nei confronti del presidente Ail Pietro Leoni.

«Vorrei ringraziare in particolar modo l’Ail perché è sempre vicina ai nostri bisogni- ha sottolineato Francesco Alesiani primario dell’Ematologia – il nostro reparto è un crocevia importante e un punto di riferimento, con un bacino di utenza che comprende non solo la provincia di Macerata, ma anche Fermo, che è sprovvista di Ematologia».

Del valore del reparto per l’ospedale ha parlato anche la direttrice generale Daniela Corsi, intervenuta per sottolineare «l’alta professionalità dei medici e la qualità delle cure erogate – ha detto annunciando anche la novità in arrivo – con la prossima attivazione della biobanca per la raccolta delle cellule staminali, l’unità operativa di ematologia sarà in grado di offrire un ulteriore e importante servizio all’utenza senza la necessità di trasferimenti in altre strutture».

Grazie alla biobanca infatti sarà possibile per il reparto rendersi autonomo rispetto alla struttura regionale di Torrette dove attualmente il paziente veniva portato per la raccolta delle cellule staminali per l’autotrapianto prima di fare ritorno a Civitanova per il ricovero e l’infusione. Grazie alla bio banca sarà possibile prevedere in loco la raccolta e l’infusione e il mantenimento dei materiali grazie alle celle di criocongelamento. Il centro nazionale e regionale trapianti hanno già effettuato le ispezioni e si è in attesa dell’ok per l’avvio.

«Nonostante io non sia più primario dal 2019 rimango affezionato a questa Ast nella quale ho lasciato il cuore – ha aggiunto Riccardo Centurioni – prima di andarmene ho lavorato affinché il reparto di Ematologia venisse separato dalla Medicina e avesse una sua identità. Purtroppo i numeri dei pazienti sono in aumento sia come quantità che come complessità di casi».

Presente anche l’assessore regionale Filippo Saltamartini, ubiquo in quanto impegnato contemporaneamente anche in una call col Ministero come ha sottolineato: «Ho voluto essere presente nonostante sia in call con il Ministero per il riparto del fondo sanitario nazionale – le sue parole – per esprimervi la vicinanza mia e della giunta e ringraziare l’associazione Ail per la sensibilità dimostrata verso il reparto di Ematologia». Saltamartini ha poi ricordato anche il potenziamento del pronto soccorso con la sperimentazione legata all’ambulatorio a bassa criticità per i codici verdi e azzurri allo scopo di evitare i sovraffollamenti e smaltire le lunghe attese, al momento attivo nel fine settimana, ma che «sta dando ottimi risultati e presto verrà esteso anche alle altre aziende sanitarie».

(foto Federico De Marco)